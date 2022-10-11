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В Беларуси началась проверка Вооружённых Сил

11 октября 2022 12:14
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Новости Беларуси. Госсекретариат Совбеза начал проверку Вооруженных Сил Беларуси. Она проводится по поручению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси началась проверка Вооружённых Сил-1

Мероприятия носят комплексный характер и охватывают наиболее важные вопросы проверки готовности армии к выполнению поставленных задач. Воинские части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершение марша, развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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