В Беларуси началась проверка Вооружённых Сил

Новости Беларуси. Госсекретариат Совбеза начал проверку Вооруженных Сил Беларуси. Она проводится по поручению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятия носят комплексный характер и охватывают наиболее важные вопросы проверки готовности армии к выполнению поставленных задач. Воинские части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершение марша, развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач.