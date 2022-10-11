Этим точно не стоит пренебрегать. Что такое ринит и как с ним бороться?

Свободное и чистое дыхание – залог комфортной жизни человека, поэтому крайне важно уделять особое внимание здоровью носа. К сожалению, иногда мы страдаем от ринита. А как с ним бороться, пробуем разобраться.
Свободное и чистое дыхание – залог комфортной жизни человека, поэтому крайне важно уделять особое внимание здоровью носа. К сожалению, иногда мы страдаем от ринита. А как с ним бороться, пробуем разобраться.
Антон Гранько, врач-оториноларинголог медицинского центра «Кравира»:
Ринит – это воспаление слизистой полости носа, которая проявляется такими вещами, как заложенность носа, излишнее количество слизи, выделяющейся из носа, нарушение обоняния, головная боль и нередко кровотечения.
Сергей Сильченко:
У меня сезонный аллергический ринит, появился он у меня где-то в седьмом классе, наибольший период обострения у меня происходит весной, когда начинает все цвести. Также еще у меня вызывает обострение цветение ржи, мне не рекомендуется гулять по паркам и по скверам, также если дома появляются полевые цветы, то мне лучше держаться от них как можно дальше или выкинуть вовсе, потому что они являются средством раздражения моего ринита.
Ринит бывает нескольких видов, в зависимости от причин его возникновения. Так, например, травматический возникает вследствие получения повреждений лица, полости носа или околоносовых структур
Антон Гранько:
Выделяют следующие виды ринитов, это инфекционный всеми нами известный просто насморк, который может быть гнойный, может быть вирусный.
Встречается также и аллергический ринит, причина появления которого – реакция организма на действие аллергенов. Тяжелее же тем, кто страдает от хронического ринита: симптомы могут длиться в течение нескольких месяцев или даже лет.
Антон Гранько:
Неинфекционный – это ринит, который вызывается нарушением трофики, иначе говоря, питанием слизистой полости носа, который может вызываться неправильным употреблением лекарственных препаратов.
Определить вид ринита не так просто, не говоря уже о том, как его лечить, поэтому лучшим решением будет обратиться к врачу. Квалифицированные специалисты медицинского центра «Кравира» смогут провести качественную диагностику, назначить оптимальное лечение ринита и ответить на все волнующие вопросы.
Антон Гранько:
Это та ситуация, в которой не стоит пренебрегать. Но вы всегда можете начать с использования солевого раствора в спрее. Если ситуация не критичная, то он вполне может решить проблему, либо он позволит выиграть нам время, пока вы идете к доктору.
Если проблему игнорировать, это может привести к хирургическому вмешательству, поэтому крайне важно предотвратить развитие болезни. Только следуя рекомендациям врача, можно вернуть себе здоровое и легкое дыхание.
*На правах рекламы.