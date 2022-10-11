Этим точно не стоит пренебрегать. Что такое ринит и как с ним бороться?

Свободное и чистое дыхание – залог комфортной жизни человека, поэтому крайне важно уделять особое внимание здоровью носа. К сожалению, иногда мы страдаем от ринита. А как с ним бороться, пробуем разобраться.

Антон Гранько, врач-оториноларинголог медицинского центра «Кравира»: Ринит – это воспаление слизистой полости носа, которая проявляется такими вещами, как заложенность носа, излишнее количество слизи, выделяющейся из носа, нарушение обоняния, головная боль и нередко кровотечения.

Сергей Сильченко:

У меня сезонный аллергический ринит, появился он у меня где-то в седьмом классе, наибольший период обострения у меня происходит весной, когда начинает все цвести. Также еще у меня вызывает обострение цветение ржи, мне не рекомендуется гулять по паркам и по скверам, также если дома появляются полевые цветы, то мне лучше держаться от них как можно дальше или выкинуть вовсе, потому что они являются средством раздражения моего ринита.

Ринит бывает нескольких видов, в зависимости от причин его возникновения. Так, например, травматический возникает вследствие получения повреждений лица, полости носа или околоносовых структур

Антон Гранько:

Выделяют следующие виды ринитов, это инфекционный всеми нами известный просто насморк, который может быть гнойный, может быть вирусный.