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СК: полк Калиновского создан для вооружённого захвата власти в Республике Беларусь

11 октября 2022 12:45
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Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении создателей и участников экстремистского батальона белорусских наемников в Украине. Так называемого полка Калиновского, который содержат иностранные организации и фонды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В состав незаконного формирования входят белорусские националисты, воюющие в Украине с 2014 года. Подробности.

СК: полк Калиновского создан для вооружённого захвата власти в Республике Беларусь-1

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Данные формирования созданы с целью оказания вооруженного сопротивления при проведении специальной военной операции и для последующего вооруженного захвата власти в Республике Беларусь. Не скрывая низменных целей, участники экстремистского формирования неоднократно заявляли о желании уничтожения граждан нашей страны, поддерживающих действующий конституционный строй, провокации военного конфликта внутри государства и намерениях совершать убийства тех, кто не согласен с позицией преступной банды.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Сергей Кабакович # Фотофакт

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