СК: полк Калиновского создан для вооружённого захвата власти в Республике Беларусь

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении создателей и участников экстремистского батальона белорусских наемников в Украине. Так называемого полка Калиновского, который содержат иностранные организации и фонды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В состав незаконного формирования входят белорусские националисты, воюющие в Украине с 2014 года. Подробности.