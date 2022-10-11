СК: полк Калиновского создан для вооружённого захвата власти в Республике Беларусь
Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении создателей и участников экстремистского батальона белорусских наемников в Украине. Так называемого полка Калиновского, который содержат иностранные организации и фонды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В состав незаконного формирования входят белорусские националисты, воюющие в Украине с 2014 года. Подробности.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Данные формирования созданы с целью оказания вооруженного сопротивления при проведении специальной военной операции и для последующего вооруженного захвата власти в Республике Беларусь. Не скрывая низменных целей, участники экстремистского формирования неоднократно заявляли о желании уничтожения граждан нашей страны, поддерживающих действующий конституционный строй, провокации военного конфликта внутри государства и намерениях совершать убийства тех, кто не согласен с позицией преступной банды.