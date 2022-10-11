«Есть такой стандарт мышления». Почему многие девушки стремятся увеличить грудь и так ли это безопасно?

Индустрия красоты навязывает нам свои стандарты. Стремясь к идеалу, современная женщина задает себе немало вопросов – какими должны быть губы, брови и ресницы, при этом зачастую забывая о физическом здоровье. О том, почему в погоне за ухоженной внешностью мы забываем о внутреннем состоянии организма и актуален ли тренд «по одежке встречают» до сих пор, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Непонятно, как организм поведет себя во время пластической операции Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Давайте о серьезных вмешательствах во внешность – я о пластической хирургии. Нравится мужчинам пышная грудь.

Юрий Царев, телеведущий:

Не всем, я же не говорю за всех мужчин. Есть – мужчинам нравится пышная грудь, есть – нравится грудь поменьше, то есть у каждого свои стандарты, мы все разные. Я понимаю, что у девушек есть такой стандарт мышления, что мужчинам нравится пышная грудь, поэтому они стараются ее увеличить. Возможно, ее мужчине или потенциальному мужчине это абсолютно не нужно. Я знаю, просто у меня знакомых много, которые сделали себе эту маммопластику и не все удачно. Опять же, проходит время – меняются стандарты, импланты те же самые, вид операции – раньше ставили таким способом, сейчас – подмышку, под мышцу. Сейчас есть разные виды имплантов. Я рассказывал одну ситуацию, когда одна из знакомых была в бане с грудными имплантами. После парной у нее этот имплант ушел в подмышку – это было совершенно жуткое зрелище. То есть это проблема, ты не знаешь в такой ситуации как помочь человеку, мы вызывали скорую. Опять же, есть такое совершенно четкое понимание – количество ринопластик, которые может выдержать нос человека. То есть иногда ринопластика бывает неудачная – одна ноздря задирается или нос становится пятачком. Врачи-пластические хирурги не хотят переделывать за другими – такое тоже есть. Поэтому непонятно, как организм себя поведет во время пластической операции. У человека нос картошкой и ему не нравится – пускай делает

Алеся Лакина:

Бывает все красиво, гармонично. Как вы лично относитесь к пластической хирургии? Юрий Царев:

Нормально совершенно. Я считаю, что, если человек считает, что его внешность требует, чтобы человек чувствовал себя комфортно... Если женщина недовольна своей грудью по любой причине, не обязательно, потому что у нее от рождения форма груди не та, которую она хотела, выкормила, два-три ребенка выносила, у нее грудь потеряла форму – она чувствует себя некомфортно. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

То есть по показаниям? Юрий Царев:

Конечно. Если у человека нос картошкой и ему не нравится, он хочет изменить этот нос, с детства страдает из-за этого – пускай делает. Я считаю, что самое главное избегать... Мы очень часто говорили слово «шаблон». Такое впечатление, что пластические хирурги часто работают по одному и тому же лекалу.