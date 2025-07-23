47 центнеров с гектара – Минская область лидирует по урожайности озимого ячменя

В Минской области намолочено около 240 тысяч тонн зерна. Центральный регион – лидер по урожайности озимого ячменя. В 2025 году она составила почти 47 центнеров с гектара, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Темпы жатвы сдерживает неустойчивая и дождливая погода, поэтому аграрии максимально используют каждый погожий день, чтобы получить весомый каравай. О ходе уборочной в Любанском районе – материал Дарьи Авсюк.

В хозяйстве «Заболотский» в самом разгаре уборочная страда. Золотое море колосьев, по которому, как корабли, движутся комбайны. Один из тех, кто задает темп, опытный механизатор Денис Голодок. Для него это уже седьмая жатва, и в этом сезоне поставил себе амбициозную цель – намолотить не менее 5 тысяч тонн зерна

Денис Голодок, механизатор сельхозпредприятия «Заболотский»:

Пять. Строго пять только зерновых. На кукурузу мы не идем, но пять зерновых мы должны намолотить на один комбайн. Я с перерывом поработал на комбайне, так что хочу стартануть нормально. Кондиционерчик, все хорошо, водичка холодная – работай не хочу!

Помогает ему в достижении цели напарник – Виктор Ашуйко. Парень – студент БГУИРа. Каникулы решил провести с пользой. Вместе с Денисом они, что называется, от рассвета до заката работают в режиме нон-стоп. Но именно так и достигается результат.