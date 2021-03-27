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«В эти дни оживают древние традиции, основанные на почитании своей истории». Александр Лукашенко поздравил верующих иудейской конфессии с Песахом

27 марта 2021 12:01
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Новости Беларуси. Иудеи Беларуси и всего мира на заходе солнца встретят свой главный религиозный праздник – Песах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он является напоминанием об одном из ключевых событий библейской истории – исходе евреев из Египта. Освобожденный от рабства народ был вынужден 40 лет скитаться по пустыне в поисках земли обетованной.

Праздничная неделя открывается торжественным богослужением, за ним следует особая вечерняя трапеза, которую принято разделить с близкими.

«В эти дни оживают древние традиции, основанные на почитании своей истории». Александр Лукашенко поздравил верующих иудейской конфессии с Песахом-1

О том, что радость Песаха принесет в семьи верующих иудейской конфессии мир и любовь, поможет поддержать тех, кому сейчас необходимы помощь, забота и внимание, – подчеркнул в адресованном им поздравлении Президент Беларуси.

«В эти дни оживают древние традиции, основанные на почитании своей истории». Александр Лукашенко поздравил верующих иудейской конфессии с Песахом-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В эти дни оживают древние традиции, основанные на почитании своей истории и мудрости старшего поколения, взаимопонимании, достойном воспитании детей и молодежи. На белорусской земле родились и выросли многие известные люди – славные сыновья и дочери еврейского народа, который всегда был и остается весомым участником межрелигиозного и общественного диалога, основанного на принципах единства, согласия и взаимоуважения.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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