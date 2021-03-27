«В эти дни оживают древние традиции, основанные на почитании своей истории». Александр Лукашенко поздравил верующих иудейской конфессии с Песахом

Новости Беларуси. Иудеи Беларуси и всего мира на заходе солнца встретят свой главный религиозный праздник – Песах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он является напоминанием об одном из ключевых событий библейской истории – исходе евреев из Египта. Освобожденный от рабства народ был вынужден 40 лет скитаться по пустыне в поисках земли обетованной. Праздничная неделя открывается торжественным богослужением, за ним следует особая вечерняя трапеза, которую принято разделить с близкими.

О том, что радость Песаха принесет в семьи верующих иудейской конфессии мир и любовь, поможет поддержать тех, кому сейчас необходимы помощь, забота и внимание, – подчеркнул в адресованном им поздравлении Президент Беларуси.