«Мой рацион в течение дня составлял стакан кефира и кусок чёрного хлеба». Рассказываем историю успеха певицы Жанет

История культового здания, расположенного на улице Рабкоровской, началась в 1975 году. Тогда еще студенты Минского института культуры между парами хором распевали песню Александра Зацепина, перефразировав хит того времени: «Есть только миг между прошлым и будущем, именно он называется жизнь!» Кстати, именно благодаря успехам талантливых студентов всего за пару лет учебному заведению был присвоен новый статус, и институт переименовали в Белорусский государственный университет культуры и искусств.

Именно здесь начался творческий путь заслуженной артистки Республики Беларусь Жанет, вместе с которой мы, хоть и ненадолго, смогли окунуться в творческую атмосферу. Об этом рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Я приехала сюда и увидела это здание. Я поняла, что учиться буду только здесь, вариантов никаких. Когда я поступала, поступление было очень непростым, потому что в тот год у нас набиралась экспериментальная группа: поступали одни звезды на тот момент, звезды, которые уже сияли на экране, профессиональные артисты. Их было семь человек и всего семь человек набирали на этот курс вокалистов. Как раз благодаря Василию Петровичу Раинчику, народному артисту, который сумел рассмотреть во мне будущую артистку, я стала восьмой сверх плана.

Тот самый кабинет, где у нас проходили вступительные экзамены. Здесь находились студенты, очень волновались.

Я захожу самая последняя, думаю: «Боже, я в первый раз накрасилась». Мне мама пошила платье на выпускной, я его надела всего один раз. Думаю: должна же я показать его во всей красе. Я вошла и исполнила три песни.

Я училась хорошо, на повышенную стипендию, но тем не менее я помню, что мой рацион в университете в течение дня составлял стакан кефира и кусок черного хлеба, иногда могла позволить себе салатик: морковка, майонез и чеснок, но это так, по праздникам.

У меня мечта была еще с последних лет школы. Все мечтали о разном, а я мечтала, чтобы купить банку кильки и съесть ее самой. Или я мечтала о том, что куплю пачку «стиморола», засуну его весь в рот и сразу его сожру. Я очень помню свою стипендию – не первую, наверное, а вторую или третью, – когда я купила эту пачку «стиморола», но не сразу. Вот этот подвиг, о котором я мечтала, повторила, наверное, спустя несколько лет. Но тогда я помню, что вот этот каждый кусочек я откусывала по чуть-чуть, по маленькому кусочку.

Поступив в университет на специальность «Искусство эстрады», начинающая артистка овладела не только вокальными приемами, сольфеджио и азами сценического мастерства, но и искусством планирования и прокладывания всевозможных маршрутов. Ведь, как говорится, жизнь – наука, которая учит опытом. Жанет:

Я приезжала на вокзал, садилась в метро, и мне нужно было проехать одну остановку до университета, я так и делала. Я поступила в университет – счастливая, и вот что происходило: я приезжала на метро, выходила возле Дома быта и шла пешком сюда. Я помню это, как сегодня: ледяной ветер, а я иду, собрала волю в кулак: я пройду, я смогу. Думаю: «Пускай это будет самое сложное в моей жизни, самое сложное испытание». Я до сих пор благодарна своей подружке, одногруппнице, вспоминаю ее самым добрым словом. Однажды мы выходим с ней из университета, я говорю: «Ну, пошли в метро». Я ее беру под руку, и мы идем туда. Она меня останавливает. Я говорю: «Пошли в метро». А она мне говорит: «Так вот же метро». И вы можете себе представить: а если бы она мне не сказала...

Следующая точка нашего путешествия – Молодежный театр эстрады. За годы существования он превратился в одно из любимых мест жителей столицы.

Жанет:

Молодежный театр эстрады – это для меня как мой второй дом, наверное, в прямом и переносном смыслах, потому что бывает, что я здесь нахожусь просто часами, даже не понимаю, где чаще – дома или в театре эстрады. Конечно, театр эстрады для меня сыграл огромную роль в моей жизни, потому что в последние годы, учитывая, что я здесь с 2006 года работаю, в стенах этого театра произошло много интересного, в первую очередь творческих проектов, концертов, где появился мой собственный зритель, который приходит непосредственно на концерты для того, чтобы посмотреть на меня. Это место, где мы продолжаем развиваться, расти и добиваться новых успехов. Добро пожаловать в дом, друзья!

Сегодня в труппе театра популярнейшие артисты нашей страны. И каждый сезон – это всегда новые постановки, яркие представления и невероятная атмосфера.

Жанет:

Впервые в жизни я спою под орган. В ближайшее время состоится концерт Валерия Шмата – это художественный руководитель арт-группы «Беларусы», где я исполню несколько произведений именно под орган. Я с трепетом жду этого события, потому что для меня это что-то такое невероятное, чего раньше со мной никогда не случалось, потому что звук этого инструмента для меня всегда ассоциировался с церковью.

С прошлого года я начала сотрудничество с продюсерским центром «Золотые голоса», и в связи с этим у нас начались мероприятия, проекты, о которых в ближайшее время мой зритель услышит. Само собой, в стенах Молодежного театра эстрады у нас каждый день проходят репетиции, потому что мы себя ищем, мы репетируем какие-то новые роли. Каждый новый праздник у нас какие-то новые постановки, премьеры, поэтому всегда есть чем заняться.

Будут большие праздники, связанные с Днем Победы, с Днем Независимости, где я принимаю участие. И мне уже хочется смотреться как-то по-новому, поэтому я готовлюсь уже сейчас заранее над номерами, над костюмами, над постановками. Хочется продолжать удивлять, как я это делала 15 лет назад. Поэтому у меня какой-то апгрейд произошел, и люди просят восстановить и начать снова исполнять мои старые песни, с которых я когда-то начинала свою карьеру еще в 2000-х годах. Правду говорят: люди – душа города. И сколько ни смотри на любимую столицу, каждый ее видит по-своему.