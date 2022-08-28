«Победивших здесь не будет». Председатель Госкомитета по науке и технологиям о санкциях и сотрудничестве с Западом

Новости Беларуси. Что будет всегда в цене, так это научные разработки. Без них сегодня никуда, а в период санкций, когда многие товары оказались под запретом, ценность многих исследований возросла в разы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как ученые понимают импортозамещение, какую отдачу приносят наши разработки и что будет с научным бюджетом в следующем году – об этом и не только мы поговорили с председателем Государственного комитета по науке и технологиям Сергеем Шлычковым. Какие разработки сегодня в топе у белорусов? Ольга Коршун, СТВ:

Какие разработки сегодня в топе у белорусов? Может, составите какой-то рейтинг, топ-5, топ-3?

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

Благодаря той политике, которая проводится в государстве, количество исследований и разработок у нас под тысячу. На память приходит достаточно широкая линейка лазерной техники, которая, например, выпускается Институтом физики имени Степанова Академии наук. Что же касается таких более масштабных, это различные образцы электротранспорта, уже разработан практически опытный образец грузового электромобиля грузоподъемностью 10 тонн. Если по тематике электротранспорта, это зарядная инфраструктура, зарядные станции. Это тоже результат разработок в рамках государственных программ. Отдельная отрасль – это сельское хозяйство. Как мы видим, урожайность у нас из года в год растет, а ведь посевных площадей мы не увеличиваем. Та сельхозтехника, которая разрабатывается, производится и используется в сельском хозяйстве, и те разработки, которые проводятся учеными, дают свои результаты. Безусловно, можно утверждать, что внедрение информационно-коммуникационных технологий в какой-то разработке приносит, как правило, больший экономический эффект по сравнению с другими. Но все остальные точно так же отбираются по принципу экономической эффективности.

Какую прибыль приносят белорусские научные разработки? Ольга Коршун:

Принцип экономической эффективности – то, что требует Президент от каждой научной разработки, чтобы наука не была оторвана от реальности. Сколько из тех разработок научных, над которыми трудятся ученые, штаты ученых, лаборатории, внедряются в жизнь? И какую прибыль они приносят? Наши ученые говорили, что рубль, вложенный в науку, должен приносить 5 рублей. Сергей Шлычков:

Немножко не так. Вы имеете в виду коэффициент 5. Коэффициент 5 означает, что после завершения разработки необходимо продать продукцию в объеме в 5 раз больше, чем в этот проект вложено бюджетных средств. По итогу 2021 года этот коэффициент вместо 5 в среднем по стране составил 24.

Ольга Коршун:

Хороший результат. Сергей Шлычков:

По некоторым проектам он, честно говоря, превышает и 50, и 80. Ольга Коршун:

А что это за проекты? Сергей Шлычков:

Как правило, это проекты в области ИКТ. По сути, каждый проект, который мы отобрали и который финансируется из средств республиканского бюджета, обречен на реализацию. Потому что заказывается он, как правило, отраслевыми госзаказчиками. Ольга Коршун:

Сейчас во многих сферах правила игры определяют санкции. В следующем году, исходя из нынешней экономической ситуации, наверняка вы уже думали над бюджетом следующего года, общим республиканским бюджетом, который выделяется на научные разработки, технологии. Он не будет урезан исходя из той ситуации, которую мы сейчас наблюдаем? Сергей Шлычков:

Нет, однозначно нет. Потому что планирование бюджета на следующий год на уровне комитета закончено. Мы констатируем, во-первых, увеличение объема финансирования примерно на 20-25 %.

Ольга Коршун:

И сколько он составит? Сергей Шлычков:

Это примерно 506 миллионов рублей. Это только бюджетное финансирование. Есть еще у нас инструменты, инновационные фонды. По итогам этого года их объем составляет примерно 450 миллионов белорусских рублей. Ольга Коршун:

Санкции поменяли наш вектор, внесли свои коррективы. От них никуда не деться. А с западноевропейскими странами у нас продолжается сотрудничество в научной сфере? Как ученые Беларуси включились в работу по импортозамещению? Сергей Шлычков:

Некоторое сотрудничество продолжается. Но мы видим, как постепенно деградируют те связи, которые были налажены, наверное, даже десятилетиями. Это следует констатировать, это так. Какая-то часть проектов, которые реализовались по большей части по инициативе Евросоюза, еще нами продолжается – действующие проекты со сроком их завершения – 2024-2025 годы. Это путь в никуда. К сожалению, победивших здесь не будет. Разрывы связей между учеными, как правило, показывают, что страдают все.