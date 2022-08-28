США выделили 3 млрд долларов на военную помощь Киеву. Каковы истинные намерения НАТО в боевых действиях?

Запад всеми силами продолжает подпитывать конфликт в Украине. На неделе стало известно, что США выделят без малого три миллиарда долларов на военную помощь Киеву, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А в Германии признают, что в бундесвере буквально заканчивается оружие, и в чрезвычайных случаях им самим может не хватить. Об этом предупреждает министр иностранных дел ФРГ. Что, в принципе, имеет место быть. Ангела Меркель не очень заботилась о пополнении запасов оружия, за что Берлин даже грозились исключить из НАТО, но не до такой степени, чтобы остаться с голыми руками. Так что на самом деле стоит за громкими заявлениями политиков: действительно пустые амбары или простое желание поторговаться?

За время конфликта Украина выкачала все старое советское оружие из Европы. НАТО это выгодно. Поскольку позволит дешево утилизировать эти машины и танки и максимально унифицировать Европу под новую технику Альянса. К примеру, по такой системе Польша поставила (или, можно сказать, списала) 200 советских танков Т-72, а взамен получила 100 бэушных «Абрамсов» из Штатов. Можно подумать, что это благотворительность. Ничего подобного. Американские танки и бронемашины, которые поступят в Европу, необходимо ремонтировать, снабжать, модернизировать, покупать запчасти. То есть США обеспечили себе новый рынок вооружений на годы вперед, независимо от того, чем закончится украинский конфликт. Нечто похожее пытается делать и Германия, и, похоже, именно поэтому немцам всеми силами перекрывают поставки газа для промышленности. По факту США сделали все, чтобы опустить главного конкурента в Европе в сфере вооружений. Но дружба в НАТО – она такая.

В то же время в Германии заявили, что в бундесвере лишнее вооружение закончилась. Но скорее дешевое – и предлагают заказывать у немецкой промышленности в кредит. А США заявляют, что направят Украине помощь в размере трех миллиардов долларов на закупку вооружений.

Но надо понимать, что Вашингтон выделяет Киеву не какие-то свободные деньги на любые цели, а конкретно под закупку собственного американского оружия. На Украину эти средства даже не поступают, а сразу перетекают из американского бюджета на американские оборонные предприятия. Украине же остается только платить по долгам.

Понятно, что такая схема выгодна. Поэтому Генсек НАТО Столтенберг на неделе заявил, что Украину ждет тяжелая зима. И намекнул, что нужно как можно скорее переходить на западные стандарты вооружений. Переведем это заявление с языка дипломатии.