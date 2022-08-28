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США выделили 3 млрд долларов на военную помощь Киеву. Каковы истинные намерения НАТО в боевых действиях?

28 августа 2022 16:53
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Запад всеми силами продолжает подпитывать конфликт в Украине. На неделе стало известно, что США выделят без малого три миллиарда долларов на военную помощь Киеву, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

США выделили 3 млрд долларов на военную помощь Киеву. Каковы истинные намерения НАТО в боевых действиях?-1

А в Германии признают, что в бундесвере буквально заканчивается оружие, и в чрезвычайных случаях им самим может не хватить. Об этом предупреждает министр иностранных дел ФРГ. Что, в принципе, имеет место быть. Ангела Меркель не очень заботилась о пополнении запасов оружия, за что Берлин даже грозились исключить из НАТО, но не до такой степени, чтобы остаться с голыми руками. Так что на самом деле стоит за громкими заявлениями политиков: действительно пустые амбары или простое желание поторговаться?

США выделили 3 млрд долларов на военную помощь Киеву. Каковы истинные намерения НАТО в боевых действиях?-4

За время конфликта Украина выкачала все старое советское оружие из Европы. НАТО это выгодно. Поскольку позволит дешево утилизировать эти машины и танки и максимально унифицировать Европу под новую технику Альянса. К примеру, по такой системе Польша поставила (или, можно сказать, списала) 200 советских танков Т-72, а взамен получила 100 бэушных «Абрамсов» из Штатов. Можно подумать, что это благотворительность. Ничего подобного. Американские танки и бронемашины, которые поступят в Европу, необходимо ремонтировать, снабжать, модернизировать, покупать запчасти. То есть США обеспечили себе новый рынок вооружений на годы вперед, независимо от того, чем закончится украинский конфликт. Нечто похожее пытается делать и Германия, и, похоже, именно поэтому немцам всеми силами перекрывают поставки газа для промышленности. По факту США сделали все, чтобы опустить главного конкурента в Европе в сфере вооружений. Но дружба в НАТО – она такая.

США выделили 3 млрд долларов на военную помощь Киеву. Каковы истинные намерения НАТО в боевых действиях?-7

В то же время в Германии заявили, что в бундесвере лишнее вооружение закончилась. Но скорее дешевое – и предлагают заказывать у немецкой промышленности в кредит. А США заявляют, что направят Украине помощь в размере трех миллиардов долларов на закупку вооружений.

США выделили 3 млрд долларов на военную помощь Киеву. Каковы истинные намерения НАТО в боевых действиях?-10

Но надо понимать, что Вашингтон выделяет Киеву не какие-то свободные деньги на любые цели, а конкретно под закупку собственного американского оружия. На Украину эти средства даже не поступают, а сразу перетекают из американского бюджета на американские оборонные предприятия. Украине же остается только платить по долгам.

США выделили 3 млрд долларов на военную помощь Киеву. Каковы истинные намерения НАТО в боевых действиях?-13

Понятно, что такая схема выгодна. Поэтому Генсек НАТО Столтенберг на неделе заявил, что Украину ждет тяжелая зима. И намекнул, что нужно как можно скорее переходить на западные стандарты вооружений. Переведем это заявление с языка дипломатии.

США выделили 3 млрд долларов на военную помощь Киеву. Каковы истинные намерения НАТО в боевых действиях?-16

Натовцы просчитывают, что до конца 2022 года советские вооружения из стран Организации Варшавского договора, которые они поставили Украине, будут уничтожены. И далее поставки могут быть обеспечены только за счет образцов альянса. Ну и получается, что главная цель боевых действий с точки зрения НАТО – это не сдерживать Россию, как они заявляют, а максимально выгодно поделить рынок оружия в Европе и на Украине.

# Международная политика # общество # Ангела Меркель # Йенс Столтенберг # Джозеф Байден # Анналена Бербок # Фотофакт

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