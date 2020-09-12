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Женские марши протеста – старая политическая технология?

12 сентября 2020 16:36
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Новости Беларуси. В очередной раз в Минске прошел так называемый женский марш. Это старая политическая технология, опробованная во многих странах мира, где пережили цветные революции. Организован он с одной целью – создать эффектную картинку, противопоставив силовиков и якобы мирных женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женские марши протеста – старая политическая технология?-1

Однако постоянно наблюдаются случаи явных провокаций, попытки выхода на проезжую часть и срывания с милиции форменной одежды. Причем в такие моменты ни о какой женской элегантности речи не идет.

Женские марши протеста – старая политическая технология?-4

Рассчитано это на то, что наша милиция традиционно старается не трогать женщин.

Женские марши протеста – старая политическая технология?-7

В отличии, например, от западных правоохранителей, которые применяют спецсредства вне зависимости от пола и возраста, как это было 12 сентября в Париже. Происходящее в Минске – стало известно накануне – организованы в том числе через IT-компанию PandaDoc.

Женские марши протеста – старая политическая технология?-10

Акция была малочисленной, серьезных инцидентов не произошло, правоохранители обстановку в городе полностью контролировали. Также ко всем участникам неоднократно обращались с напоминанием: участие в незаконных массовых акциях небезопасно для жизни и здоровья их участников, а милиция присутствует там для предотвращения давок и провокаций.

Женские марши протеста – старая политическая технология?-13

Женские марши протеста – старая политическая технология?-15

Таких кадров в сети много. Подобное поведение выглядит не как политическая акция, а как провокация силовиков на ответные действия. Подробнее в видеоматериале.

# Акции протеста # общество # Фотофакт

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