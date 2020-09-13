Прямой эфир

Треснула подошва или сломался каблук? Эксперт советует, что делать, если обувь оказалась некачественной

13 сентября 2020 15:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сезонные дефекты. Осень – время, когда наша обувь проходит проверку на прочность.

Бренды и заоблачная цена, как показывает практика, вовсе не гаранты качества, рассказали в программе «Плюс-минус». Дожди, слякоть и ранние заморозки. После таких погодных перипетий бракованная обувь может деформироваться, потерять цвет или вовсе, как говорится, попросить каши.

Треснула подошва или сломался каблук? Эксперт советует, что делать, если обувь оказалась некачественной-1

Что делать, если вы купили некачественную обувь? Как защитить свои права и не сесть в калошу? Советы эксперта.

Треснула подошва или сломался каблук? Эксперт советует, что делать, если обувь оказалась некачественной-4

Ольга Иващенко, начальник юридического отдела Общества защиты прав потребителей:
Потребитель имеет право прежде всего заявить требования в рамках закона «О защите прав потребителей» об устранении недостатков, о соразмерном уменьшении стоимости товара, о возмещении расходов по устранению недостатков либо о возврате уплаченных денежных средств.

Потребитель имеет право заявить требования за рамками гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента покупки в случае, если потребитель докажет самостоятельно, что в товаре имеются производственные дефекты.

Треснула подошва или сломался каблук? Эксперт советует, что делать, если обувь оказалась некачественной-7

Доказать можно проведением независимой экспертизы, и уже по результатам заключения экспертизы, в случае, если дефект подтвержден, то потребитель вправе обратиться к продавцу и требовать возврата уплаченных денежных средств, а также возмещения стоимости экспертизы.

Самыми распространенными дефектами при обращении к нам потребителей являются треснутая подошва либо отломанный каблук.

Треснула подошва или сломался каблук? Эксперт советует, что делать, если обувь оказалась некачественной-10

Необходимо обращать внимание на наличие кассового чека, на наличие упаковки, где содержится информация о продавце и изготовителе этого товара. В случае, если потребителю не выдан кассовый чек, это не является основанием для отказа в удовлетворении его требований. По всей обуви, которая приобретается у нас, на территории Республики Беларусь, все претензии потребитель предъявляет продавцу, который расположен на территории Республики Беларусь.

# Защита прав потребителей # общество # Ольга Иващенко # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как вырастить хризантемы на своём дачном участке?
13 сентября 2020 14:49

Как вырастить хризантемы на своём дачном участке?

Финальные соревнования акции «Минщина спортивная – за Беларусь!» прошли в Молодечно
13 сентября 2020 13:13

Финальные соревнования акции «Минщина спортивная – за Беларусь!» прошли в Молодечно

Александр Лукашенко о Белорусской пионерской организации: здесь воспитываются настоящие патриоты
13 сентября 2020 12:00

Александр Лукашенко о Белорусской пионерской организации: здесь воспитываются настоящие патриоты