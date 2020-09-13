Треснула подошва или сломался каблук? Эксперт советует, что делать, если обувь оказалась некачественной
Новости Беларуси. Сезонные дефекты. Осень – время, когда наша обувь проходит проверку на прочность.
Бренды и заоблачная цена, как показывает практика, вовсе не гаранты качества, рассказали в программе «Плюс-минус». Дожди, слякоть и ранние заморозки. После таких погодных перипетий бракованная обувь может деформироваться, потерять цвет или вовсе, как говорится, попросить каши.
Что делать, если вы купили некачественную обувь? Как защитить свои права и не сесть в калошу? Советы эксперта.
Ольга Иващенко, начальник юридического отдела Общества защиты прав потребителей:
Потребитель имеет право прежде всего заявить требования в рамках закона «О защите прав потребителей» об устранении недостатков, о соразмерном уменьшении стоимости товара, о возмещении расходов по устранению недостатков либо о возврате уплаченных денежных средств.
Потребитель имеет право заявить требования за рамками гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента покупки в случае, если потребитель докажет самостоятельно, что в товаре имеются производственные дефекты.
Доказать можно проведением независимой экспертизы, и уже по результатам заключения экспертизы, в случае, если дефект подтвержден, то потребитель вправе обратиться к продавцу и требовать возврата уплаченных денежных средств, а также возмещения стоимости экспертизы.
Самыми распространенными дефектами при обращении к нам потребителей являются треснутая подошва либо отломанный каблук.
Необходимо обращать внимание на наличие кассового чека, на наличие упаковки, где содержится информация о продавце и изготовителе этого товара. В случае, если потребителю не выдан кассовый чек, это не является основанием для отказа в удовлетворении его требований. По всей обуви, которая приобретается у нас, на территории Республики Беларусь, все претензии потребитель предъявляет продавцу, который расположен на территории Республики Беларусь.