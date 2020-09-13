Треснула подошва или сломался каблук? Эксперт советует, что делать, если обувь оказалась некачественной

Новости Беларуси. Сезонные дефекты. Осень – время, когда наша обувь проходит проверку на прочность. Бренды и заоблачная цена, как показывает практика, вовсе не гаранты качества, рассказали в программе «Плюс-минус». Дожди, слякоть и ранние заморозки. После таких погодных перипетий бракованная обувь может деформироваться, потерять цвет или вовсе, как говорится, попросить каши.

Что делать, если вы купили некачественную обувь? Как защитить свои права и не сесть в калошу? Советы эксперта.

Ольга Иващенко, начальник юридического отдела Общества защиты прав потребителей:

Потребитель имеет право прежде всего заявить требования в рамках закона «О защите прав потребителей» об устранении недостатков, о соразмерном уменьшении стоимости товара, о возмещении расходов по устранению недостатков либо о возврате уплаченных денежных средств. Потребитель имеет право заявить требования за рамками гарантийного срока, но в пределах двух лет с момента покупки в случае, если потребитель докажет самостоятельно, что в товаре имеются производственные дефекты.

Доказать можно проведением независимой экспертизы, и уже по результатам заключения экспертизы, в случае, если дефект подтвержден, то потребитель вправе обратиться к продавцу и требовать возврата уплаченных денежных средств, а также возмещения стоимости экспертизы. Самыми распространенными дефектами при обращении к нам потребителей являются треснутая подошва либо отломанный каблук.