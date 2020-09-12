Дмитрий Беляков: митинги проводите и всё что угодно, но не переходите грань экстремизма

Новости Беларуси. Директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков в проекте «Протест наизнанку» призвал не переходить грань, выражая свои политические взгляды.
Увидеть полное видео проекта «Протест наизнанку» вы можете здесь.
Новости Беларуси. Директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков в проекте «Протест наизнанку» призвал не переходить грань, выражая свои политические взгляды.
Увидеть полное видео проекта «Протест наизнанку» вы можете здесь.
Вашингтон и Брюссель решили: белорусских демонстрантов нужно поддержать не только морально, но и материально – 53 миллиона евро. Причем один миллион непосредственно на поддержку так называемого гражданского общества и СМИ.
Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС:
Эти люди тоже ничего не получат, а эти средства пойдут как раз на радикализацию протестного движения. Как угодно – митинги проводите и все что угодно, но не переходите эту грань экстремизма, после которой уже уголовная ответственность наступает.