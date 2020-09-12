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Дмитрий Беляков: митинги проводите и всё что угодно, но не переходите грань экстремизма

12 сентября 2020 19:25
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Новости Беларуси. Директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков в проекте «Протест наизнанку» призвал не переходить грань, выражая свои политические взгляды.

Увидеть полное видео проекта «Протест наизнанку» вы можете здесь.  

Дмитрий Беляков: митинги проводите и всё что угодно, но не переходите грань экстремизма-1

Вашингтон и Брюссель решили: белорусских демонстрантов нужно поддержать не только морально, но и материально – 53 миллиона евро. Причем один миллион непосредственно на поддержку так называемого гражданского общества и СМИ.

Дмитрий Беляков: митинги проводите и всё что угодно, но не переходите грань экстремизма-4

Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС:
Эти люди тоже ничего не получат, а эти средства пойдут как раз на радикализацию протестного движения. Как угодно – митинги проводите и все что угодно, но не переходите эту грань экстремизма, после которой уже уголовная ответственность наступает.  

# Акции протеста # общество # Дмитрий Беляков # Фотофакт

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