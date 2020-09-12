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«Из 10 заявлений настоящих членов шесть». В БРСМ рассказали о тех, кто выходит из объединения

12 сентября 2020 19:46
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Новости Беларуси. Угрозам и травле в соцсетях в эти дни подвергаются активисты молодежных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Из 10 заявлений настоящих членов шесть». В БРСМ рассказали о тех, кто выходит из объединения-1

Под страхом быть белой вороной некоторые молодые люди не выдерживают и пишут заявления о выходе из БРСМ, что активно подхватывают организаторы протестов. Вот только получается этакий реверс, ведь те, кто поспешно покинул организацию, слега остыв, туда возвращаются.

В этом учебном году фокус с учебников, цветов для преподавателей и пар сместился на забастовки. Telegram-каналы призывают студентов максимально бойкотировать учебу и выходить из студенческих объединений. Под горячую руку протестов попал и Белорусский республиканский союз молодежи.

«Из 10 заявлений настоящих членов шесть». В БРСМ рассказали о тех, кто выходит из объединения-4

Алексей Шведов, студент БНТУ:
Люди, зная, что делается для студентов, для молодежи (в принципе, наша работа в этом и заключается в университете как раз для молодежи что-то организовывать, проводить), все равно приходят и все это перечеркивают.

«Из 10 заявлений настоящих членов шесть». В БРСМ рассказали о тех, кто выходит из объединения-7

Факт участия в организации превратился в причину для травли и разрыва отношений. Многие студенты все же повелись на протестные призывы покинуть организацию. Большинство пришли в первые дни после призыва, как по приказу. На вопрос «почему?» ответить не могут, мнутся, стесняются. Обосновать свой внезапный порыв не получается.

«Из 10 заявлений настоящих членов шесть». В БРСМ рассказали о тех, кто выходит из объединения-10

Не хочу взносы вносить.

«Из 10 заявлений настоящих членов шесть». В БРСМ рассказали о тех, кто выходит из объединения-13

Учитывая, что годовой взнос стоит как чашка капучино, ответ не кажется честным. Да и не все, кто сейчас решил выйти, раньше платили эти взносы. Не потому что жадные, а потому что на самом деле в БРСМ даже не состояли. Главное – заявить об уходе, а были, не были – уже не так важно. На деле оказывается, что многими движет простое стадное чувство.

Анастасия была одной из тех, кто повелся на агитацию соцсетей. Испугалась вероятности выбиться из коллектива и стать белой вороной.

«Из 10 заявлений настоящих членов шесть». В БРСМ рассказали о тех, кто выходит из объединения-16

Анастасия Павельчук, студентка БГТУ:
Люди просто сами начали выходить оттуда. И я, не подумав, тоже решила, повелась на это все. Решила, что, может, мне это не надо. Все пошли, и я пошла. То есть групповое что-то, непонятное. Стало страшно, что начнут гнобить, что ты не выходишь, мы вот вышли, а ты нет.

Но позже, поговорив с ребятами из БРСМ, поняла, что поспешила.

«Из 10 заявлений настоящих членов шесть». В БРСМ рассказали о тех, кто выходит из объединения-19

Анастасия Павельчук:
В итоге, пообщавшись с людьми, с Сергеем, со своими друзьями, которые состоят в БРСМ, я поняла, что это в принципе очень хорошая организация, которая всячески поддерживает и помогает тем же старикам, тем же детям, студентам также помогают. Всегда есть какая-то поддержка, помощь, они тебя не бросают. Что случилось со мной: я вышла, потом снова вернулась, и меня все равно люди поддерживают.

Telegram заполонили фотографии с очередями на выход. Складывается впечатление, что в организации не осталось никого. Реальность немного другая.

«Из 10 заявлений настоящих членов шесть». В БРСМ рассказали о тех, кто выходит из объединения-22

Провокация такая идет, что заявлений много, людей много выходят. А по факту потом из этих 10 заявлений на фотографиях настоящих членов шесть. Для красивой фотографии, показать, что все у нас плохо, что все выходят.

Катастрофы не случилось. В очередной раз картина в интернете сильно разошлась с реальностью. БРСМ продолжает свою деятельность.

«Из 10 заявлений настоящих членов шесть». В БРСМ рассказали о тех, кто выходит из объединения-25

Сергей Ширко, студент БГТУ:
Я считаю, что организация останется. Одна треть от выходов уже вступила. Я знаю, что ко мне завтра еще первый курс придет, человек 20. Мне секретарь сообщил. Даже мы в плюс выйдем с выходами, потому что всегда у нас вступления хорошие были. То есть процентов 70 от первого курса у нас всегда состоит в БРСМ.

Активисты движения уверены, что скоро это закончится и все вернется на круги своя. Просто хочется жить нормальной жизнью.

«Из 10 заявлений настоящих членов шесть». В БРСМ рассказали о тех, кто выходит из объединения-28

Надеемся, что месяца два максимум и будем спокойной жизнью жить, как обычно.

# БРСМ # общество # Алексей Шведов # Анастасия Павельчук # Сергей Ширко # Фотофакт

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