«Из 10 заявлений настоящих членов шесть». В БРСМ рассказали о тех, кто выходит из объединения

Новости Беларуси. Угрозам и травле в соцсетях в эти дни подвергаются активисты молодежных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под страхом быть белой вороной некоторые молодые люди не выдерживают и пишут заявления о выходе из БРСМ, что активно подхватывают организаторы протестов. Вот только получается этакий реверс, ведь те, кто поспешно покинул организацию, слега остыв, туда возвращаются. В этом учебном году фокус с учебников, цветов для преподавателей и пар сместился на забастовки. Telegram-каналы призывают студентов максимально бойкотировать учебу и выходить из студенческих объединений. Под горячую руку протестов попал и Белорусский республиканский союз молодежи.

Алексей Шведов, студент БНТУ:

Люди, зная, что делается для студентов, для молодежи (в принципе, наша работа в этом и заключается в университете – как раз для молодежи что-то организовывать, проводить), все равно приходят и все это перечеркивают.

Факт участия в организации превратился в причину для травли и разрыва отношений. Многие студенты все же повелись на протестные призывы покинуть организацию. Большинство пришли в первые дни после призыва, как по приказу. На вопрос «почему?» ответить не могут, мнутся, стесняются. Обосновать свой внезапный порыв не получается.

Не хочу взносы вносить.

Учитывая, что годовой взнос стоит как чашка капучино, ответ не кажется честным. Да и не все, кто сейчас решил выйти, раньше платили эти взносы. Не потому что жадные, а потому что на самом деле в БРСМ даже не состояли. Главное – заявить об уходе, а были, не были – уже не так важно. На деле оказывается, что многими движет простое стадное чувство. Анастасия была одной из тех, кто повелся на агитацию соцсетей. Испугалась вероятности выбиться из коллектива и стать белой вороной.

Анастасия Павельчук, студентка БГТУ:

Люди просто сами начали выходить оттуда. И я, не подумав, тоже решила, повелась на это все. Решила, что, может, мне это не надо. Все пошли, и я пошла. То есть групповое что-то, непонятное. Стало страшно, что начнут гнобить, что ты не выходишь, мы вот вышли, а ты нет. Но позже, поговорив с ребятами из БРСМ, поняла, что поспешила.

Анастасия Павельчук:

В итоге, пообщавшись с людьми, с Сергеем, со своими друзьями, которые состоят в БРСМ, я поняла, что это в принципе очень хорошая организация, которая всячески поддерживает и помогает тем же старикам, тем же детям, студентам также помогают. Всегда есть какая-то поддержка, помощь, они тебя не бросают. Что случилось со мной: я вышла, потом снова вернулась, и меня все равно люди поддерживают. Telegram заполонили фотографии с очередями на выход. Складывается впечатление, что в организации не осталось никого. Реальность немного другая.

Провокация такая идет, что заявлений много, людей много выходят. А по факту потом из этих 10 заявлений на фотографиях настоящих членов шесть. Для красивой фотографии, показать, что все у нас плохо, что все выходят. Катастрофы не случилось. В очередной раз картина в интернете сильно разошлась с реальностью. БРСМ продолжает свою деятельность.

Сергей Ширко, студент БГТУ:

Я считаю, что организация останется. Одна треть от выходов уже вступила. Я знаю, что ко мне завтра еще первый курс придет, человек 20. Мне секретарь сообщил. Даже мы в плюс выйдем с выходами, потому что всегда у нас вступления хорошие были. То есть процентов 70 от первого курса у нас всегда состоит в БРСМ. Активисты движения уверены, что скоро это закончится и все вернется на круги своя. Просто хочется жить нормальной жизнью.