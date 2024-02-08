Хоменко: участие в электоральной кампании – священная обязанность каждого гражданина Беларуси

Прозрачно, честно и в полном соответствии с законом. Нюансы избирательной кампании обсудили сегодня, 8 февраля, в Министерстве юстиции. Подключился к разговору и глава ЦИК Игорь Карпенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эту электоральную кампанию в Минюсте проявляют активность. Представители ведомства участвуют не только в роли наблюдателей, членов избирательных комиссий, но и кандидатов на депутатский портфель. Претендует около 30 специалистов. Еще одно значимое направление работы Министерства – правовое просвещение. Яркий пример – проект «Право выбора», в рамках которого адвокаты в формате коротких роликов рассказывают про тонкости нашего избирательного законодательства. Нацелен проект на молодежь, хотя пользуется большой популярностью и у старшего поколения.

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

Министерство юстиций – координатор деятельности в правовом просвещении. А вот правовое просвещение включает в себя и индивидуальную работу, и работу в коллективах. Участие в электоральной кампании – священная обязанность каждого гражданина Республики Беларусь.

Про гражданский долг каждого напоминает и ЦИК: сегодня белорусам на мобильные телефоны начали приходить SMS-сообщения с приглашением поучаствовать в едином дне голосования 25 февраля. В уведомлении указано время работы избирательных участков в период досрочного голосования и в основной день.