Муковозчик: раскрутка как «Слова пацана», так и «Мастера и Маргариты» делалась по одним и тем же лекалам

Потому что убежден: раскрутка и продвижение как «Слова пацана», так и «Мастера» делались одним и тем же промоутером, как минимум по одним и тем же лекалам. Выход продукта на экран, гневные посты в интернете «Доколе!» Площадная брань в адрес плохих бояр. И вовлечение в обсуждение, где робкие интеллигентские интенции о вкусах, сюжетах, сценариях и актерах, режиссерском видении – все они вызывают уже просто инфоказачьего уровня визг: «Кругом враги, засели-окопались, руби их в песи, круши в хузары!»

Таким не сильно хитрым способом за неделю-две большинство населения так или иначе узнает о новом культурном событии, сборы растут, монетизация летит вверх, степень холивара и захлеба в соцсетях изумляют. И через примерно месяц – все, как отрезало. Выдоили, что смогли, проект закрыт, всем спасибо, до новых встреч. Сценарий происходившего один и тот же – и, полагаю, еще не раз будет использован. Работает же! Хоть меня возьмите: и не собирался ведь, но пошел смотреть, думая, мол, вот-вот снимут с проката, а я так и не увижу.

Хотя незачем там снимать. Да и нечего, если уж по гамбургскому счету. Фильм сделан в стилистике «построение темного будущего». При этом «по мотивам», то есть каждый новый поворот сюжета, он не как у Булгакова. Полностью или в деталях, в последовательности или по сути. Это и держит, и не дает уснуть в полутемном зале: как оно дальше-то будет?