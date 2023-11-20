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ГАИ Минской области проводит массовую проверку перевозчиков пассажиров

20 ноября 2023 14:46
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Новости Беларуси. Госавтоинспекция Минской области начинает массовую проверку перевозчиков пассажиров, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. До 24 ноября под особым контролем компании, которые организуют регулярные и нерегулярные рейсы.

ГАИ Минской области проводит массовую проверку перевозчиков пассажиров-1

Инспекторы в первую очередь обратят внимание на соблюдение правил дорожного движения водителями маршрутных такси и автобусов. К сожалению, несмотря на высокую ответственность, они нередко появляются в списках нарушителей. По данным ГАИ, за 2023 год только на территории центрального региона зафиксировали почти 1,5 тысячи таких фактов. Чаще всего в маршрутках перевозят больше пассажиров, чем положено, нарушают скоростной режим, останавливаются для посадки или высадки людей в неположенных местах. Главная задача проверок – предупредить возможные аварии и не допустить нарушений.

# ГАИ # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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