ГАИ Минской области проводит массовую проверку перевозчиков пассажиров

Инспекторы в первую очередь обратят внимание на соблюдение правил дорожного движения водителями маршрутных такси и автобусов. К сожалению, несмотря на высокую ответственность, они нередко появляются в списках нарушителей. По данным ГАИ, за 2023 год только на территории центрального региона зафиксировали почти 1,5 тысячи таких фактов. Чаще всего в маршрутках перевозят больше пассажиров, чем положено, нарушают скоростной режим, останавливаются для посадки или высадки людей в неположенных местах. Главная задача проверок – предупредить возможные аварии и не допустить нарушений.