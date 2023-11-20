Была Анастасией, стала Ульяной. История белоруски, которая поменяла своё имя

Начать жизнь с чистого листа. С каждым годом желающих поменять свое имя становится все больше. Анастасия – так назвали нашу героиню при рождении. Однако еще со школьных лет девушку ее имя категорически не устраивало.





Ульяна:

В классе было пять Насть. Каждый раз, когда вызывали Настю, поворачивалось пять голов. Мне это имя никогда не нравилось, потому что всегда казалось, что оно мне не подходит. Я выбрала имя Ульяна, потому что оно звучит очень необычно и красиво. Спустя долгий промежуток времени, я не жалею о своем решении.