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Была Анастасией, стала Ульяной. История белоруски, которая поменяла своё имя

20 ноября 2023 14:51
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Начать жизнь с чистого листа. С каждым годом желающих поменять свое имя становится все больше. Анастасия – так назвали нашу героиню при рождении. Однако еще со школьных лет девушку ее имя категорически не устраивало.

Была Анастасией, стала Ульяной. История белоруски, которая поменяла своё имя-1



Ульяна:
В классе было пять Насть. Каждый раз, когда вызывали Настю, поворачивалось пять голов. Мне это имя никогда не нравилось, потому что всегда казалось, что оно мне не подходит. Я выбрала имя Ульяна, потому что оно звучит очень необычно и красиво. Спустя долгий промежуток времени, я не жалею о своем решении.

Имя – это не просто набор букв. С древних времен его считали своеобразным кодом, который может как принести счастье, так и разрушить жизнь. Действительно ли имя влияет на судьбу человека и можно ли его поменять?

Смотрите видео.

# Необычное # общество # Вера Позняк # Фотофакт

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