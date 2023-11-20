Занесённый в Красную книгу гриб обнаружили в Дзержинском районе

Новости Беларуси. Очень редкий и при этом съедобный. В Дзержинском районе обнаружили гриб, который занесен в Красную книгу Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Научное название этого обитателя леса – спарассис курчавый.

А в народе его называют просто «грибная капуста», или даже грибное счастье. Возможно, из-за больших размеров, которых достигает тело гриба. А максимально возможный вес – 6 килограммов, хотя найденный в Дзержинском районе экземпляр еще достаточно молодой.

Растет спарассис только в сосновых лесах, в основном на корнях старых деревьев. В Беларуси он отнесен к IV категории национального природоохранного значения. К слову, охраняется этот вид и во многих соседних странах.