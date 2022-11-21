«Место, где собирается молодёжь». Площадки для зимних видов спорта оборудуют во всей Минской области

Новости Беларуси. Катки и лыжные трассы оборудуют во всех районах Минской области. В регионе появится 13 ледовых площадок, 26 хоккейных коробок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. А еще будут действовать 29 лыжных трасс. Предусмотрены и пункты проката инвентаря.

При благоприятных погодных условиях в Столбцовском районе также оборудуют места для занятий зимними видами спорта. Заливать площадки будут при соответствующем минусе. В течение 4-5 дней, когда установится температура менее -10 ºС. Кроме того, нужен хотя бы небольшой слой снега. Каток заливается не за один раз, а наращивается слоями. На это уходит несколько дней.

Дмитрий Степанюк, директор физкультурно-оздоровительного центра Столбцовского района:

Каток у нас зимой – это место, где в основном собирается молодежь, также есть люди пенсионного возраста. У нас 80 пар коньков, для нашего катка их хватает, в принципе. Но мы каждый год что-то докупаем, смотрим, что пользуется спросом, какие размеры, где-то докупаем детские коньки маленьких размеров, где-то побольше.

Традиционно зимой в Минской области пройдут лыжные забеги, соревнования по биатлону и турниры по хоккею.