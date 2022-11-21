Глава Удмуртии: Беларусь всегда входит в топ-3 региона и по качеству контактов, и по результату

Беларусь и Россия вместе могут решать самые острые вопросы, но партнерам важно не терять время и активно реализовывать намеченные договоренности. Об этом 21 ноября заявил Александр Лукашенко, встречаясь с главой Удмуртской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики:

Беларусь всегда в топ-3 региона и по качеству отработки наших контактов, и по результату. Результат, может быть, не столь выдающийся, как хотелось бы. Но тем не менее он есть, и мы прирастаем и по импорту, и по экспорту.