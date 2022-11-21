Прямой эфир

Глава Удмуртии: Беларусь всегда входит в топ-3 региона и по качеству контактов, и по результату

21 ноября 2022 11:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь и Россия вместе могут решать самые острые вопросы, но партнерам важно не терять время и активно реализовывать намеченные договоренности. Об этом 21 ноября заявил Александр Лукашенко, встречаясь с главой Удмуртской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Удмуртии: Беларусь всегда входит в топ-3 региона и по качеству контактов, и по результату-1

Делегация этого российского региона с визитом в нашей стране. Ключевая тема – импортозамещение. Минск и Москва уже определили совместные проекты. По мнению белорусского лидера, Удмуртская Республика, несмотря на небольшую территорию, обладает огромным потенциалом. Подробности.

Глава Удмуртии: Беларусь всегда входит в топ-3 региона и по качеству контактов, и по результату-4

Александр Бречалов, глава Удмуртской Республики:
Беларусь всегда в топ-3 региона и по качеству отработки наших контактов, и по результату. Результат, может быть, не столь выдающийся, как хотелось бы. Но тем не менее он есть, и мы прирастаем и по импорту, и по экспорту.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Бречалов # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
АПК и поставки белорусских лифтов. Что Лукашенко предложил на встрече главе Удмуртии?
21 ноября 2022 11:27

АПК и поставки белорусских лифтов. Что Лукашенко предложил на встрече главе Удмуртии?

Лукашенко поздравил Токаева с победой на президентских выборах
21 ноября 2022 10:24

Лукашенко поздравил Токаева с победой на президентских выборах

Со сметаной или малиновым вареньем – объедение! Как приготовить хрустящие рисовые оладушки?
21 ноября 2022 09:51

Со сметаной или малиновым вареньем – объедение! Как приготовить хрустящие рисовые оладушки?