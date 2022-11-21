ГАИ советует менять летнюю резину на зимнюю – с 1 декабря будут давать штрафы

Новости Беларуси. В связи со снежной погодой сотрудники ГАИ советуют автолюбителям переходить на зимние шины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

При температуре ниже пяти градусов летняя резина теряет свою эластичность, ухудшаются сцепные свойства протектора с дорожным покрытием. Зимние покрышки должны быть установлены на всех колесах. Высота протектора – не менее четырех миллиметров. Административная ответственность в случае невыполнения требования наступает с первого дня зимы.

Валерий Нестерович, старший инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Березинского РОВД:

За нарушение данного пункта правил в отношении владельцев транспортных средств предусмотрена ответственность по части второй статьи 18.11 Кодекса об административных правонарушениях. Ответственность до одной базовой величины. За совершение указанного деяния повторно в течение года ответственность предусмотрена частью восьмой статьи 18.11 Кодекса об административных правонарушениях. Ответственность от двух до пяти базовых величин.