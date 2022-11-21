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ГАИ советует менять летнюю резину на зимнюю – с 1 декабря будут давать штрафы

21 ноября 2022 13:58
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Новости Беларуси. В связи со снежной погодой сотрудники ГАИ советуют автолюбителям переходить на зимние шины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

ГАИ советует менять летнюю резину на зимнюю – с 1 декабря будут давать штрафы-1

При температуре ниже пяти градусов летняя резина теряет свою эластичность, ухудшаются сцепные свойства протектора с дорожным покрытием. Зимние покрышки должны быть установлены на всех колесах. Высота протектора – не менее четырех миллиметров. Административная ответственность в случае невыполнения требования наступает с первого дня зимы.

ГАИ советует менять летнюю резину на зимнюю – с 1 декабря будут давать штрафы-4

Валерий Нестерович, старший инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Березинского РОВД:
За нарушение данного пункта правил в отношении владельцев транспортных средств предусмотрена ответственность по части второй статьи 18.11 Кодекса об административных правонарушениях. Ответственность до одной базовой величины. За совершение указанного деяния повторно в течение года ответственность предусмотрена частью восьмой статьи 18.11 Кодекса об административных правонарушениях. Ответственность от двух до пяти базовых величин.

ГАИ советует менять летнюю резину на зимнюю – с 1 декабря будут давать штрафы-7

С наступлением заморозков инспекторы ГАИ советуют автомобилистам сменить стиль вождения. Резких маневров, торможений лучше не делать, соблюдать дистанцию. А пешеходам – быть внимательнее.

# Правила дорожного движения # общество # Валерий Нестерович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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