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Шрифт Брайля и подъемник для колясочников. В березинской библиотеке развивают безбарьерную среду

21 ноября 2022 14:02
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Новости Беларуси. До 2025 года в Минской области построят более 450 объектов социальной и транспортной инфраструктуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Также на карте улично-дорожной сети в 200 точках оборудуют безбарьерную среду. Это тактильная плитка, светофоры с синхронными звуковыми сигналами и речевые информаторы.  

Шрифт Брайля и подъемник для колясочников. В березинской библиотеке развивают безбарьерную среду-1

Предусмотрели все условия для читателей и в Березинской центральной районной библиотеке. Перед входом появилась табличка со шрифтом Брайля, комфортный пандус с перилами. На парковке обозначены места для специальных автотранспортных средств. В самом здании установили информационные таблички, мнемосхемы. Также появился специализированный подъемник для инвалидов-колясочников.  

Шрифт Брайля и подъемник для колясочников. В березинской библиотеке развивают безбарьерную среду-3

Наталья Маевская, директор Березинской центральной районной библиотеки:  
Любой колясочник, который приедет к нам в учреждение, то есть он нажимает кнопку, выходит сторож. Он его сопровождает до подъемника и поднимает на второй этаж. Любой желающий может к нам попасть в библиотеку за интересующими его книгами, информацией. Здание укомплектовано всем необходимым оборудованием, имуществом. У нас тепло, комфортно. Все наши читатели довольны.  

Шрифт Брайля и подъемник для колясочников. В березинской библиотеке развивают безбарьерную среду-5

Работа по созданию безбарьерной среды в райцентре продолжается. Обновляют тротуар, укладывают тактильную плитку на пешеходных переходах.  

# Социальная инфраструктура # Новости Минска и Минской области

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