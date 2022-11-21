Шрифт Брайля и подъемник для колясочников. В березинской библиотеке развивают безбарьерную среду

Новости Беларуси. До 2025 года в Минской области построят более 450 объектов социальной и транспортной инфраструктуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Также на карте улично-дорожной сети в 200 точках оборудуют безбарьерную среду. Это тактильная плитка, светофоры с синхронными звуковыми сигналами и речевые информаторы.

Предусмотрели все условия для читателей и в Березинской центральной районной библиотеке. Перед входом появилась табличка со шрифтом Брайля, комфортный пандус с перилами. На парковке обозначены места для специальных автотранспортных средств. В самом здании установили информационные таблички, мнемосхемы. Также появился специализированный подъемник для инвалидов-колясочников.

Наталья Маевская, директор Березинской центральной районной библиотеки:

Любой колясочник, который приедет к нам в учреждение, то есть он нажимает кнопку, выходит сторож. Он его сопровождает до подъемника и поднимает на второй этаж. Любой желающий может к нам попасть в библиотеку за интересующими его книгами, информацией. Здание укомплектовано всем необходимым оборудованием, имуществом. У нас тепло, комфортно. Все наши читатели довольны.