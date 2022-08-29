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В ботаническом саду зацвели хризантемы. Полюбоваться цветами можно до середины ноября

29 августа 2022 14:50
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Новости Беларуси. Королева осеннего бала цветов. В Центральном ботаническом саду зацвели хризантемы – всего около 200 сортов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В ботаническом саду зацвели хризантемы. Полюбоваться цветами можно до середины ноября-1

Розовые, сиреневые, белые, бордовые и ярко-желтые, с холодным горьковатым ароматом – все разной формы и величины. Цветок считают последним аккордом осенней симфонии красок. Полюбоваться цветением хризантем можно будет приблизительно до середины ноября. В мире известно более 650 сортов это растения.

В ботаническом саду зацвели хризантемы. Полюбоваться цветами можно до середины ноября-4

Светлана Цеханович, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Хризантемы – это солнцелюбивый цветок, поэтому она даже в переводе с японского означает «солнце». Хризантемы проходят интродукцию как из зарубежных стран, так и своя собственная селекция. Это и Дзiвачка, Вязынская Зорка, Свіцязянка, Знічка. У них высокая зимостойкость к нашим климатическим условиям, а также обильность и продолжительность цветения.

В ботаническом саду зацвели хризантемы. Полюбоваться цветами можно до середины ноября-7

Хризантемы роддом с Дальнего Востока. Почти 3 000 лет назад первыми их начали культивировать китайцы. Они изображены на японском гербе, монетах и печатях. Также это не мешает азиатам готовить из них пирожные и салаты.

# Растения и цветы # общество # Светлана Цеханович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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