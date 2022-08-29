«Споткнулся – вставай и иди вперёд». Спортсмены и общественные деятели посетили СШ №30

Новости Беларуси. Спортивная эстафета среди подростков Октябрьского района прошла в средней школе № 30, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Соревнования стали завершающей точкой в городской акции «Лето – пора активная».

Направлена она на организацию яркого и увлекательного досуга для школьников во время каникул. В течение месяца ребята посещали музеи, спортивные и культурные мероприятия и за несколько дней до начала учебного года закрыли сезон яркими соревнованиями. Юные участники состязались в умении набивать мяч и бросать его в кольцо. В программе также беговые эстафеты. Поддержать ребят и дать напутствие перед новым учебным годом пришли именитые белорусские спортсмены.

Я часто бываю на таких соревнованиях, и это довольно интересно. Постоянно какое-то движение, прогресс, подарки, призы. Даже познакомиться с людьми. Всегда хочется занять первое место. Но главное не выиграть, главное – участвовать.

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:

Очень важно верить в себя, верить в успех, идти вперед. Где-то споткнулся – вставай и иди вперед. И побеждай.

Александр Леоненко, член национальной команды Республики Беларусь по теннису:

Хочу объяснить, что спорт – это прекрасная возможность для них найти себя. Стать более дисциплинированным, ответственным. Они смогут к лучшему изменить свою жизнь.

Наталья Локис, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Октябрьского района:

Работа проводится у нас очень большая. Это не только спортивные мероприятия, развлечения и посещение музеев, выставок. Помимо этого мы стараемся их трудоустроить в летний период. Это и вторичная занятость, и студенческие отряды.