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«Споткнулся – вставай и иди вперёд». Спортсмены и общественные деятели посетили СШ №30

29 августа 2022 14:17
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Новости Беларуси. Спортивная эстафета среди подростков Октябрьского района прошла в средней школе № 30, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Соревнования стали завершающей точкой в городской акции «Лето пора активная».

«Споткнулся – вставай и иди вперёд». Спортсмены и общественные деятели посетили СШ №30-1

Направлена она на организацию яркого и увлекательного досуга для школьников во время каникул. В течение месяца ребята посещали музеи, спортивные и культурные мероприятия и за несколько дней до начала учебного года закрыли сезон яркими соревнованиями. Юные участники состязались в умении набивать мяч и бросать его в кольцо. В программе также беговые эстафеты. Поддержать ребят и дать напутствие перед новым учебным годом пришли именитые белорусские спортсмены.

«Споткнулся – вставай и иди вперёд». Спортсмены и общественные деятели посетили СШ №30-4

Я часто бываю на таких соревнованиях, и это довольно интересно. Постоянно какое-то движение, прогресс, подарки, призы. Даже познакомиться с людьми. Всегда хочется занять первое место. Но главное не выиграть, главное – участвовать.

«Споткнулся – вставай и иди вперёд». Спортсмены и общественные деятели посетили СШ №30-7

Алексей Талай, паралимпиец, общественный деятель:
Очень важно верить в себя, верить в успех, идти вперед. Где-то споткнулся вставай и иди вперед. И побеждай.

«Споткнулся – вставай и иди вперёд». Спортсмены и общественные деятели посетили СШ №30-10

Александр Леоненко, член национальной команды Республики Беларусь по теннису:
Хочу объяснить, что спорт это прекрасная возможность для них найти себя. Стать более дисциплинированным, ответственным. Они смогут к лучшему изменить свою жизнь.

«Споткнулся – вставай и иди вперёд». Спортсмены и общественные деятели посетили СШ №30-13

Наталья Локис, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Октябрьского района:
Работа проводится у нас очень большая. Это не только спортивные мероприятия, развлечения и посещение музеев, выставок. Помимо этого мы стараемся их трудоустроить в летний период. Это и вторичная занятость, и студенческие отряды.

«Споткнулся – вставай и иди вперёд». Спортсмены и общественные деятели посетили СШ №30-16

Участие в спартакиаде приняли и школьники, с которыми проводится профилактическая работа в инспекции по делам несовершеннолетних. Им уделяется особое внимание. Все для того, чтобы поддержать и заинтересовать ребят.

# Спортивные соревнования # общество # Наталья Локис # Александр Леоненко # Алексей Талай # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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