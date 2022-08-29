Одна из самых популярных процедур. Всем ли можно колоть филлеры?

Уколы красоты – филлеры – также можно назвать второй молодостью. Благодаря этой процедуре можно получить сроком до полутора лет подтянутое лицо. Период реабилитации составляет всего 2-4 дня. Такой быстро омолаживающий эффект форсированно обрел свою популярность.

Татьяна Широкая, врач-косметолог:

В настоящее время процедура введения филлеров набирает все большую популярность, так как эти препараты безопасны, гипоаллергенны, совместимы с тканями и полностью выводятся из организма, то есть происходит биодеградация естественным путем. Филлеры можно использовать с 18 лет, но, конечно, только для восполнения объемов.

В зрелом возрасте, как рассказывают специалисты, особо популярна коррекция носогубной складки и морщин вокруг рта. Благодаря введению филлера под кожу можно восполнить ушедшие из-за возраста объемы лица и шеи. Следует понимать, что даже такая эстетическая процедура подойдет не каждому. Татьяна Широкая:

Для процедуры введения филлеров имеется ряд противопоказаний: это онкология, беременность, лактация, аутоиммунные заболевания, высыпания в зоне коррекции, в том числе герпетические, острые инфекционные заболевания, нарушения свертываемости крови, прием антикоагулянтов.

Филлеры бывают разных плотностей и объема. Для каждой зоны и случая подбирается наиболее удачное сочетание. Сегодня на пике популярности стоит увеличение губ. Небольшие уколы делают форму пропорциональнее и заметнее. Однако красиво это будет выглядеть только после рук профессионала, который подберет качественный материал и нужный объем. К слову, у врачей даже есть такое этичное понятие: не колоть лишнего лишь бы подзаработать, а в первую очередь учитывать анатомические особенности лица. Что не всегда будут делать «подпольные» специалисты.