Мог стать учёным, но понял: не мое. Лукашенко о зигзагах президентской биографии

В мире, где технологии обновляются быстрее политических союзов, выигрывает тот, кто способен создавать собственные решения и внедрять их в реальное производство. Для Беларуси этот выбор давно стал стратегическим. Об этом Александр Лукашенко говорил на церемонии вручения научным и научно-педагогическим работникам дипломов доктора наук и аттестатов профессора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко – ученым: наступило время действовать, претворять в жизнь самые дерзкие планы. Подробности.

Диалог власти с научным сообществом постоянен. Страна ждет результатов. Критика вызывает лайки, но вместе с тем мы должны знать научный цвет нашей страны. От Кембриджа до Пекинского университета все говорят о психологии информационного общества. А Елена Медведская, доцент из Бреста, провела научные исследования и доказала, что интернет деформирует познавательные функции, даже у взрослых людей.

Елена Медведская, доктор психологических наук, доцент кафедры социальной работы Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина:

Вопрос в том, что мы с ней дальше делаем. То есть не просто находиться в информационном потоке, а как-то потом информацию перерабатывать. А если мы просто поглощаем этот готовый информационный продукт, наши познавательные процессы, то есть внимание, память, мышление, начинают работать хуже. – То есть, давайте скажем прямо, мы тупеем?

– Если совсем категорично, то да.

Это не просто ученые, это доктора и профессура, светочи своего узкого направления. Можно было лишь поздравить и дипломатично восхититься. Но Первый настолько вовлечен во все темы, что каждому выступающему подготовил узкие и острые вопросы. Из-за четкости диалога душевность и теплота не пострадали. Разговор откровенный. Первый о зигзагах президентской биографии. Как человек Александр Лукашенко восхищается наукой, а как первое лицо государства ждет результатов. Лукашенко поблагодарил белорусских врачей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это награды в вашей личной жизни, но я думаю, это и наши награды, нашей Беларуси. Потому что достичь такого уровня весьма сложно. Не буду повторять то, что я часто говорю ученым. У меня в свое время в жизни был такой зигзаг, когда я должен был, наверное, заниматься наукой, но, оценив все, я понял, что это не мое.

И прежде потому, что это требует не просто большого труда. Есть во многих сферах большой труд, и мне приходится сейчас заниматься порой тем, что и не нравится, об этом речи нет. Но это требует, я даже не знаю, чего от ученых требует: большой усидчивости, привязанности к этому любимому делу. И требует от человека того, что ты не скажешь: нет, я это делать не буду. Каждый день что-то надо делать для того, чтобы достичь тех высот, которые вы достигли. Отсюда мое искреннее и безмерное уважение к труду ученых. Ну, естественно, если ждешь от ученых определенных успехов, а я как глава государства, конечно же, жду этих успехов, горжусь ими, если вы достигаете чего-то. Но и требования предъявляю. Без науки сегодня невозможно.

Доктора наук – это генералитет, профессура – полковники от науки. Полковник Алексей Трухан теперь еще и профессор. У Президента особое отношение к людям присяги – не предадут.