Лукашенко – учёным: спасибо вам большое, что достигли этого уровня
В мире, где технологии обновляются быстрее политических союзов, выигрывает тот, кто способен создавать собственные решения и внедрять их в реальное производство. Для Беларуси этот выбор давно стал стратегическим. Об этом Александр Лукашенко говорил на церемонии вручения научным и научно-педагогическим работникам дипломов доктора наук и аттестатов профессора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Попасть в самый элитный дивизион очень сложно, на этот научный Эверест взбираются только единицы. У нас очень развита агропромышленная научная мысль, но ученая степень доктора сельскохозяйственных наук присуждена лишь одному человеку.
Антон Власов, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией овса Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:
Я уже 20 лет занимаюсь исследованием в области селекции и технологии возделывания овса. В своей докторской диссертации я показал значение каждого элемента технологии возделывания для наших почвенно-климатических условий. Их роль, приоритетность в формировании урожайности современных отечественных сортов. Полученные результаты, конечно же, позволили существенно дополнить регламент возделывания культуры.
– Понятно, но мы ориентируемся на наши потребности.
– Да, мы ориентируемся на наши потребности, на потребности сельского хозяйства. Так, овса у нас немного, всего лишь в составе рационных комбикормов только 3,2 %. Но это там, где именно нужно.
Во времена технократического вайба в стране думают не только об урожайности хлебной нивы, культурологической. Ольга Попко, известный музейщик, занималась парламентской деятельностью, сейчас руководит заповедником белорусскости – Центром исследования белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси. Но себя реализовала на региональном уровне в обстановке Мирского замка.
Ольга Попко, доктор искусствоведения, директор Центра исследования белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
Мне удалось изучить работы свыше 90 художников. Особенность этой коллекции заключается в том, что они собирали только своих современников. То есть князь Лев Петрович Витгенштейн любил знакомиться с художниками, любил приглашать их на свои имения, в том числе в Беларусь.
И вот таким образом, в связи с этими приглашениями, попал на территорию Беларуси и первый фотограф. Представьте себе, этот факт я тоже открыла в ходе своей работы исследовательской. 1839 год – открытие фотографии в январе французами, а летом того же 1839 года Лев Петрович Витгенштейн приехал на лето в свои имения под Несвеж и привез гувернера, француза Марсияка, у которого был первый дагеротипный аппарат.
Наука всегда поиск многолетний, а результат не всегда победный. Но успешными эти поиски нашей научной Атлантиды становятся благодаря вот таким людям, апостолам развития.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо вам большое за то, что вы достигли этого уровня, за то, что пришли сегодня в главный символ нашей независимости. Естественно, случайных людей здесь нет. Вы запомните это надолго. И не только потому, что вы встречаетесь, вы же не со мной встречаетесь лично, вы встречаетесь со своим Президентом, которого вы когда-то избрали. И получить диплом, я вот сегодня, так как обычно ночью не спишь, я подумал: ну я бы тоже был не против, будучи простым человеком, получить какую-то награду из рук своего Президента.
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