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Лукашенко – учёным: спасибо вам большое, что достигли этого уровня

22 января 2026 17:53
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В мире, где технологии обновляются быстрее политических союзов, выигрывает тот, кто способен создавать собственные решения и внедрять их в реальное производство. Для Беларуси этот выбор давно стал стратегическим. Об этом Александр Лукашенко говорил на церемонии вручения научным и научно-педагогическим работникам дипломов доктора наук и аттестатов профессора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Попасть в самый элитный дивизион очень сложно, на этот научный Эверест взбираются только единицы. У нас очень развита агропромышленная научная мысль, но ученая степень доктора сельскохозяйственных наук присуждена лишь одному человеку.

Лукашенко – учёным: спасибо вам большое, что достигли этого уровня-2

Антон Власов, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией овса Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:
Я уже 20 лет занимаюсь исследованием в области селекции и технологии возделывания овса. В своей докторской диссертации я показал значение каждого элемента технологии возделывания для наших почвенно-климатических условий. Их роль, приоритетность в формировании урожайности современных отечественных сортов. Полученные результаты, конечно же, позволили существенно дополнить регламент возделывания культуры.

Понятно, но мы ориентируемся на наши потребности. 
Да, мы ориентируемся на наши потребности, на потребности сельского хозяйства. Так, овса у нас немного, всего лишь в составе рационных комбикормов только 3,2 %. Но это там, где именно нужно.

Лукашенко – учёным: спасибо вам большое, что достигли этого уровня-4

Во времена технократического вайба в стране думают не только об урожайности хлебной нивы, культурологической. Ольга Попко, известный музейщик, занималась парламентской деятельностью, сейчас руководит заповедником белорусскости – Центром исследования белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси. Но себя реализовала на региональном уровне в обстановке Мирского замка.

Лукашенко – учёным: спасибо вам большое, что достигли этого уровня-6

Ольга Попко, доктор искусствоведения, директор Центра исследования белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
Мне удалось изучить работы свыше 90 художников. Особенность этой коллекции заключается в том, что они собирали только своих современников. То есть князь Лев Петрович Витгенштейн любил знакомиться с художниками, любил приглашать их на свои имения, в том числе в Беларусь. 

И вот таким образом, в связи с этими приглашениями, попал на территорию Беларуси и первый фотограф. Представьте себе, этот факт я тоже открыла в ходе своей работы исследовательской. 1839 год – открытие фотографии в январе французами, а летом того же 1839 года Лев Петрович Витгенштейн приехал на лето в свои имения под Несвеж и привез гувернера, француза Марсияка, у которого был первый дагеротипный аппарат. 

Наука всегда поиск многолетний, а результат не всегда победный. Но успешными эти поиски нашей научной Атлантиды становятся благодаря вот таким людям, апостолам развития.

Лукашенко – учёным: спасибо вам большое, что достигли этого уровня-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо вам большое за то, что вы достигли этого уровня, за то, что пришли сегодня в главный символ нашей независимости. Естественно, случайных людей здесь нет. Вы запомните это надолго. И не только потому, что вы встречаетесь, вы же не со мной встречаетесь лично, вы встречаетесь со своим Президентом, которого вы когда-то избрали. И получить диплом, я вот сегодня, так как обычно ночью не спишь, я подумал: ну я бы тоже был не против, будучи простым человеком, получить какую-то награду из рук своего Президента.

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# Белорусская наука # Александр Лукашенко # Ольга Попко # Антон Власов

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