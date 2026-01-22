Лукашенко – учёным: спасибо вам большое, что достигли этого уровня

В мире, где технологии обновляются быстрее политических союзов, выигрывает тот, кто способен создавать собственные решения и внедрять их в реальное производство. Для Беларуси этот выбор давно стал стратегическим. Об этом Александр Лукашенко говорил на церемонии вручения научным и научно-педагогическим работникам дипломов доктора наук и аттестатов профессора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Попасть в самый элитный дивизион очень сложно, на этот научный Эверест взбираются только единицы. У нас очень развита агропромышленная научная мысль, но ученая степень доктора сельскохозяйственных наук присуждена лишь одному человеку.

Антон Власов, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией овса Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

Я уже 20 лет занимаюсь исследованием в области селекции и технологии возделывания овса. В своей докторской диссертации я показал значение каждого элемента технологии возделывания для наших почвенно-климатических условий. Их роль, приоритетность в формировании урожайности современных отечественных сортов. Полученные результаты, конечно же, позволили существенно дополнить регламент возделывания культуры. – Понятно, но мы ориентируемся на наши потребности.

– Да, мы ориентируемся на наши потребности, на потребности сельского хозяйства. Так, овса у нас немного, всего лишь в составе рационных комбикормов только 3,2 %. Но это там, где именно нужно.

Во времена технократического вайба в стране думают не только об урожайности хлебной нивы, культурологической. Ольга Попко, известный музейщик, занималась парламентской деятельностью, сейчас руководит заповедником белорусскости – Центром исследования белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси. Но себя реализовала на региональном уровне в обстановке Мирского замка.