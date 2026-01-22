«Вы делаете великое дело». Лукашенко поблагодарил белорусских врачей

В мире, где технологии обновляются быстрее политических союзов, выигрывает тот, кто способен создавать собственные решения и внедрять их в реальное производство. Для Беларуси этот выбор давно стал стратегическим. Об этом Александр Лукашенко говорил на церемонии вручения научным и научно-педагогическим работникам дипломов доктора наук и аттестатов профессора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Символично, что встреча прошла накануне Дня белорусской науки и объединила более двух десятков ведущих ученых страны.

Этот январь в Беларуси, несмотря на морозы и снег, очень щедрый на теплые и приятные церемонии. Буквально день назад знаки качества вручены лучшим брендам страны, а сегодня, 22 января, во Дворце Независимости люди со знаком качества. В канун Дня белорусской науки поздравления с новыми научными квалификациями принимают из уст Президента. Лукашенко – ученым: наступило время действовать, претворять в жизнь самые дерзкие планы. Подробности.

Человечество достигло определенной точки технологического развития. Переход на новый уровень возможен только по лестнице научных открытий. Качество жизни, конкурентная способность нашей продукции, геополитическая состоятельность, выживаемость государства. Все это упирается в экономику знаний. В эти дни проходит очередной Давосский форум. И там стращают весь мир промышленной революцией четвертого уклада. Мы должны быть готовы. Потенциал в интеллекте белорусского общества.

Куда уже практичнее и нагляднее выглядит работа Александра Довгалева. Решение доцента Белорусско-Российского университета применяют и на столичных заводах, и на малой родине в Могилеве. Говорят, имеет огромное значение.

Александр Бодяко, директор могилевского завода «Технолит»:

Вот такая, казалось бы, простая штука, но здесь долгие годы опытов, познаний. И большая гордость, что это наш земляк. Человек, которого ты знаешь, работает на острие прогресса. И даже впереди этого прогресса.

Александр Михайлович 40 лет в науке и день рождения отмечает в День белорусской науки. В этом году первым из рук Президента получил диплом доктора технических наук.

Президиум Высшей аттестационной комиссии присудил ученую степень доктора технических наук Довгалеву Александру Михайловичу.

Александр Довгалев, доктор технических наук, начальник Регионального центра тестирования Белорусско-Российского университета:

Суть нашей разработки – это упрочнение поверхности деталей машин. А упрочнение обеспечивает и остальные характеристики повышения эксплуатационных свойств отдельных деталей и узлов, в которые они входят. Повышается конкурентоспособность выпускаемых изделий, что для машиностроения очень важно. Потому что сегодня конкурентоспособность, повышение конкурентоспособности – это, пожалуй, одна из главных задач для машиностроения.

У нас нет своих фабрик для айфонов, зато мы ориентированы на развитие человека. Беларусь среди передовых стран по сохранению жизни младенцев. Выхаживают даже таких деток, которых в передовых странах в статистику не вносят. Вероника Прилуцкая спасает младенцев и рожениц с сахарным диабетом.

Вероника Прилуцкая, доктор медицинских наук, доцент 1-й кафедры детских болезней Белорусского государственного медицинского университета:

Для нашей страны такой подход напрямую связан с охраной материнства и детства, демографической безопасностью. Символично, что эти вопросы обсуждаются в Год белорусской женщины. Я бесконечно признательна своим учителям. В нашей стране создана достойная педиатрическая научная школа. Ее важно сохранить, последовательно развивать, передать будущему поколению педиатров и неонатологов.