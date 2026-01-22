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«Вы делаете великое дело». Лукашенко поблагодарил белорусских врачей

22 января 2026 16:40
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В мире, где технологии обновляются быстрее политических союзов, выигрывает тот, кто способен создавать собственные решения и внедрять их в реальное производство. Для Беларуси этот выбор давно стал стратегическим. Об этом Александр Лукашенко говорил на церемонии вручения научным и научно-педагогическим работникам дипломов доктора наук и аттестатов профессора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символично, что встреча прошла накануне Дня белорусской науки и объединила более двух десятков ведущих ученых страны.

«Вы делаете великое дело». Лукашенко поблагодарил белорусских врачей-2

Этот январь в Беларуси, несмотря на морозы и снег, очень щедрый на теплые и приятные церемонии. Буквально день назад знаки качества вручены лучшим брендам страны, а сегодня, 22 января, во Дворце Независимости люди со знаком качества. В канун Дня белорусской науки поздравления с новыми научными квалификациями принимают из уст Президента.

Лукашенко – ученым: наступило время действовать, претворять в жизнь самые дерзкие планы. Подробности.

«Вы делаете великое дело». Лукашенко поблагодарил белорусских врачей-4

Человечество достигло определенной точки технологического развития. Переход на новый уровень возможен только по лестнице научных открытий. Качество жизни, конкурентная способность нашей продукции, геополитическая состоятельность, выживаемость государства. 

Все это упирается в экономику знаний. В эти дни проходит очередной Давосский форум. И там стращают весь мир промышленной революцией четвертого уклада. Мы должны быть готовы. Потенциал в интеллекте белорусского общества.

«Вы делаете великое дело». Лукашенко поблагодарил белорусских врачей-6

Куда уже практичнее и нагляднее выглядит работа Александра Довгалева. Решение доцента Белорусско-Российского университета применяют и на столичных заводах, и на малой родине в Могилеве. Говорят, имеет огромное значение.

«Вы делаете великое дело». Лукашенко поблагодарил белорусских врачей-8

Александр Бодяко, директор могилевского завода «Технолит»:
Вот такая, казалось бы, простая штука, но здесь долгие годы опытов, познаний. И большая гордость, что это наш земляк. Человек, которого ты знаешь, работает на острие прогресса. И даже впереди этого прогресса.

«Вы делаете великое дело». Лукашенко поблагодарил белорусских врачей-10

Александр Михайлович 40 лет в науке и день рождения отмечает в День белорусской науки. В этом году первым из рук Президента получил диплом доктора технических наук.

«Вы делаете великое дело». Лукашенко поблагодарил белорусских врачей-12

Президиум Высшей аттестационной комиссии присудил ученую степень доктора технических наук Довгалеву Александру Михайловичу.

«Вы делаете великое дело». Лукашенко поблагодарил белорусских врачей-14

Александр Довгалев, доктор технических наук, начальник Регионального центра тестирования Белорусско-Российского университета:
Суть нашей разработки – это упрочнение поверхности деталей машин. А упрочнение обеспечивает и остальные характеристики повышения эксплуатационных свойств отдельных деталей и узлов, в которые они входят. 

Повышается конкурентоспособность выпускаемых изделий, что для машиностроения очень важно. Потому что сегодня конкурентоспособность, повышение конкурентоспособности – это, пожалуй, одна из главных задач для машиностроения.

«Вы делаете великое дело». Лукашенко поблагодарил белорусских врачей-16

У нас нет своих фабрик для айфонов, зато мы ориентированы на развитие человека. Беларусь среди передовых стран по сохранению жизни младенцев. Выхаживают даже таких деток, которых в передовых странах в статистику не вносят. Вероника Прилуцкая спасает младенцев и рожениц с сахарным диабетом.

«Вы делаете великое дело». Лукашенко поблагодарил белорусских врачей-18

Вероника Прилуцкая, доктор медицинских наук, доцент 1-й кафедры детских болезней Белорусского государственного медицинского университета:
Для нашей страны такой подход напрямую связан с охраной материнства и детства, демографической безопасностью. Символично, что эти вопросы обсуждаются в Год белорусской женщины. Я бесконечно признательна своим учителям. В нашей стране создана достойная педиатрическая научная школа. Ее важно сохранить, последовательно развивать, передать будущему поколению педиатров и неонатологов.

«Вы делаете великое дело». Лукашенко поблагодарил белорусских врачей-20

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы ничего не отбросили, не стали ломать системы. Мы исходили от жизни. Понимали, что прежде чем что-то сломать, надо подумать: а что взамен? Что будет взамен? И, идя как по тонкому льду, потихонечку, сжав зубы, как я когда-то говорил лет 15 назад, отрывая от себя, от своих нужд повседневных, мы совершенствовали наши школы. И в образовании, и в здравоохранении – во всем и везде. 

От вас начинается жизнь. Не только как от женщины, в Год женщин, но и от того, что вы делаете все для того, чтобы дать всем нам возможность стать взрослыми. Не сохраните малышей – они все проходят через руки педиатров, ваши руки – не будет и народа, не будет и граждан Беларуси. 

Поэтому вы делаете великое дело. И по основным показателям, а оценивают нас, знаете, не наши друзья и не соперники, а враги. Они отдают нам и по родовспоможению, и по сохранению (говорят, смертности) детей, женщин, рожениц лидирующие места в мире. Это дорогого стоит. И я прежде всего всех наших врачей, настоящих врачей благодарю за их этот тяжелый подвижнический труд.

# Белорусская наука # Александр Лукашенко

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