Лукашенко – учёным: наступило время действовать, претворять в жизнь самые дерзкие планы

Перед отечественной наукой стоят стратегические задачи: развитие высокотехнологичных производств и интеграция науки, образования и реального сектора с выходом на внедрение и серийное производство. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии вручения научным и научно-педагогическим работникам дипломов доктора наук и аттестатов профессора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символично, что мероприятие прошло в преддверии дня белорусской науки и собрало более 20 участников. После торжественной церемонии состоялся откровенный разговор Президента с учеными о роли науки в условиях быстроменяющегося мира. Сегодня развитие идет с беспрецедентной скоростью. И страна, не создающая собственные технологии, вынуждена их покупать. Отсутствие научных компетенций лишает возможности производить ключевые компоненты, контролировать критически важные отрасли и делает экономику уязвимой перед санкционным давлением, с которым Беларусь сталкивается не первый год. Именно поэтому наука должна быть драйвером экономики и давать практический, осязаемый результат – особенно сейчас, когда курс на импортозамещение стал стратегической необходимостью. Президент четко обозначил ориентир: опора на собственные разработки и отечественное производство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусская наука в условиях глобальных вызовов и неопределенности демонстрирует устойчивость и способность к восприятию и постоянному развитию инноваций. Экономика знаний, так называемый искусственный интеллект, биотехнологии, умное сельское хозяйство, новые материалы – все это находится в сфере интересов наших ученых, в том числе присутствующих в зале. Стране нужны своевременные и эффективные решения. Если сегодня не будет прорывных научных открытий, завтра у нас не будет уникальных технологий. Приоритеты и новые ориентиры для белорусской науки и страны в целом масштабно обсуждались на большом совещании с учеными и Всебелорусском народном собрании. Перед отечественной наукой стоят стратегические задачи: развитие высокотехнологичных производств, междисциплинарных исследований и производственных школ, интеграция науки, образования и реального сектора экономики с выходом на внедрение и серийное производство. Повышение продуктивности такого взаимодействия и снижение технологической зависимости – наш главный приоритет. Наступило время действовать, претворять в жизнь самые дерзкие планы, проекты и замыслы. Время конкретных дел и новых прорывных открытий на благо нашей Беларуси.