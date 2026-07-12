Моцко: белорусскому кино не хватает хороших сценаристов, которые смогут вывести драматургию

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – режиссер-постановщик Агата Моцко.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Чего не хватает белорусскому кино, на твой взгляд?
Агата Моцко, режиссер-постановщик:
Вы задали самый сложный и самый трендовый на сегодняшний день вопрос.
Александр Осенко:
Да, потому что мы тоже вовлечены в этот процесс. Мы тоже снимаем сериалы, я думаю о полном метре.
Агата Моцко:
Я думаю, что у нас в кино не хватает сценариев. Историй и идей, мне кажется, достаточно. А вот хороших сценаристов, которые смогут в этих сценариях вывести драматургию… На сегодняшний день для большинства режиссеров (неважно, кино, театр и так далее) самое главное – это умение понять и осознать драматургический потенциал этого произведения, которое ты планируешь ставить или снимать.
Александр Осенко:
Эти сценаристы, которые нам всем необходимы, это должны быть самородки, или их где-то учат, или должна быть мощная продюсерская компания, которая может привлечь сценаристов?
Агата Моцко:
Я считаю, что здесь, конечно, важен институт продюсера. Продюсерство, которое будет видеть историю, будет давать четкие указания для понимания, как должна эта история развиваться, потому что она сегодня должна быть актуальной.
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