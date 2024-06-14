Мобильные комплексы работают по всей стране – Беларусь присоединилась к Всемирному дню донора крови
Политики и артисты, медики и именитые спортсмены поддержали 14 июня Всемирный день донора, придя в мобильные комплексы заготовки крови. Сегодня они развернуты по всей стране, в том числе у здания Министерства здравоохранения в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Донорское движение в Беларуси объединяет десятки тысяч человек, кому небезразлична судьба и здоровье других. Каждый день в переливании крови нуждаются более 500 пациентов. Одна донация может спасти жизни четырех человек – новорожденных и матерей, пострадавших при авариях и чрезвычайных ситуациях. Компоненты крови используют и при проведении сложнейших операций.
Александр Старовойтов, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Сегодня наиболее максимальное количество крови расходуется на жителей нашей страны, да и не только на граждан Беларуси – на всех, кто нуждается в экстренном оказании медпомощь. Ну, а донор – это особый человек, который дарит себя другим, по крайней мере, ту часть своего организма, в которой люди нуждаются.
Дмитрий Шевцов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:
Каждый человек хотя бы один раз в жизни должен стать донором только для того, чтобы стать донором, в принципе, и для себя, для своих родственников, близких, родных, потому что мы не знаем, как эта жизнь складывается, а на самом деле одна донация спасает четыре человеческие жизни. Из нее, как правило, готовят четыре компонента.
Всемирный день донора в 2024 году совпал с 20-летием донорского движения в Беларуси. Как отметили в Министерстве здравоохранения, с каждым годом оно расширяется и прирастает новыми добровольцами. Сегодня в стране насчитывается более 100 тысяч доноров.