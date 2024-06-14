Прямой эфир

ГУБОПиК задержал топ-менеджера БелЖД за взятки: что известно?

14 июня 2024 11:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Стали известны подробности резонансного коррупционного дела на Белорусской железной дороге. Задержан один из руководителей БелЖД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГУБОПиК задержал топ-менеджера БелЖД за взятки: что известно?-1

Речь идет о систематических взятках за лоббирование интересов крупной компании, которая занимается перевозками по Беларуси, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. Сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией были зафиксированы несколько встреч, на которых фигурант получил более 300 тысяч долларов США.

ГУБОПиК задержал топ-менеджера БелЖД за взятки: что известно?-4

Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:
В ходе проведения следственных действий в тайниках квартиры и загородного дома фигуранта обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму более 3 миллионов долларов США. Следственным комитетом в отношении высокопоставленного должностного лица Белорусской железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 430 Уголовного кодекса – получение взятки лицом, занимающим ответственное положение в особо крупном размере.

ГУБОПиК задержал топ-менеджера БелЖД за взятки: что известно?-7

Сейчас устанавливаются все факты преступной деятельности топ-менеджера. Он арестован и дает признательные показания.

# Коррупция # общество # Евгений Пилецкий

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко о коррупции в правительстве: вы выбрали этот путь, шаг влево, шаг вправо – к стенке поставим!
14 июня 2024 11:17

Лукашенко о коррупции в правительстве: вы выбрали этот путь, шаг влево, шаг вправо – к стенке поставим!

Лукашенко подверг критике работу пеллетных заводов: производство работает ни шатко, ни валко!
14 июня 2024 10:50

Лукашенко подверг критике работу пеллетных заводов: производство работает ни шатко, ни валко!

Ток опасен не только на производстве, но и в быту. Вот какие правила надо помнить для своей безопасности
14 июня 2024 09:51

Ток опасен не только на производстве, но и в быту. Вот какие правила надо помнить для своей безопасности