ГУБОПиК задержал топ-менеджера БелЖД за взятки: что известно?

Стали известны подробности резонансного коррупционного дела на Белорусской железной дороге. Задержан один из руководителей БелЖД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о систематических взятках за лоббирование интересов крупной компании, которая занимается перевозками по Беларуси, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. Сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией были зафиксированы несколько встреч, на которых фигурант получил более 300 тысяч долларов США.

Евгений Пилецкий, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:

В ходе проведения следственных действий в тайниках квартиры и загородного дома фигуранта обнаружены и изъяты денежные средства на общую сумму более 3 миллионов долларов США. Следственным комитетом в отношении высокопоставленного должностного лица Белорусской железной дороги возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 430 Уголовного кодекса – получение взятки лицом, занимающим ответственное положение в особо крупном размере.