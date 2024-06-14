Лукашенко подверг критике работу пеллетных заводов: производство работает ни шатко, ни валко!

Александр Лукашенко подверг критике работу пеллетных заводов в стране. Эта тема стала одной из ключевых совещания 14 июня с руководством Совета Министров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко подверг критике работу пеллетных заводов в стране. Эта тема стала одной из ключевых совещания 14 июня с руководством Совета Министров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В развитие пеллетного производства вложены большие деньги – инвестиции как государственные, так и частные. И само собой разумеющееся, должна быть отдача. В свое время этот проект в стране запускали, в том числе с расчетом и на экспорт в Евросоюз. Но бездумные санкции европейцев процесс застопорили, что в свою очередь вынудило поставить производство на паузу. Чиновникам Президент в развитие темы задает логичный вопрос: почему до сих пор не найдены новые рынки сбыта? Особенно учитывая тот факт, что разные варианты прорабатывались.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Картина маслом, как говорят, для нашего правительства. Построили десяток предприятий, может, уже и больше, по производству пеллет. Это было мое жесткое, настоятельное требование. Почему? Летишь над страной, бурелома, всякой гадости в лесу – страшно смотреть. Думаю, ну а почему это все не переработать и не получить от этого эффект? Построили заводы, которые все это превращают в щепу или во что-то там еще, добавляется кое-что, и мы получаем отличный топливный ресурс. Мы можем производить, послушайте только, миллион тонн пеллет, миллион тонн в год. Немало инвестиций вложили. Как государственные, так и частные. Но сегодня, в силу известных внешних обстоятельств, пеллетное производство работает ни шатко, ни валко. Растут запасы низкосортной древесины, деловой древесины. Это значит, в лесу гниет ресурс. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Обращаю ваше внимание, раз производства созданы, они должны работать. И, само собой, не в убыток, а возникающие проблемы нужно решать комплексно и последовательно.
Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
В 2021 году было поставлено в Европу 570 тысяч тонн пеллет.
– А почему в Европу? Вы клали яйца в одну корзину. Я вас и сейчас об этом предупреждаю, что этого делать нельзя!
– Со второй половины 2022 года реализация пеллет на европейский рынок стала невозможна. То, что вы и говорите. В рамках вашей договоренности в Узбекистане…
– Да ладно, не надо это, ты мне расскажи. Что сейчас с пеллетами? Сколько у тебя на складе? Как работают заводы? Где будем жечь эти пеллеты?
– Предприятия в основном остановлены и законсервированы. Люди, которые работали на этих предприятиях, трудоустроены. Нормальная в регионах обстановка социальная, все люди работают…
– Какая нормальная? Вы законсервировали новые предприятия, которые готовы производить миллион тонн нужных для страны продуктов.
– Приостановили пока временно, потому что, еще раз говорю, внутренний рынок сегодня не готов потреблять то количество пеллет, которые…
– Когда он будет готов?
– В течение двух лет.