Лукашенко подверг критике работу пеллетных заводов: производство работает ни шатко, ни валко!

Александр Лукашенко подверг критике работу пеллетных заводов в стране. Эта тема стала одной из ключевых совещания 14 июня с руководством Совета Министров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В развитие пеллетного производства вложены большие деньги – инвестиции как государственные, так и частные. И само собой разумеющееся, должна быть отдача. В свое время этот проект в стране запускали, в том числе с расчетом и на экспорт в Евросоюз. Но бездумные санкции европейцев процесс застопорили, что в свою очередь вынудило поставить производство на паузу. Чиновникам Президент в развитие темы задает логичный вопрос: почему до сих пор не найдены новые рынки сбыта? Особенно учитывая тот факт, что разные варианты прорабатывались.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Картина маслом, как говорят, для нашего правительства. Построили десяток предприятий, может, уже и больше, по производству пеллет. Это было мое жесткое, настоятельное требование. Почему? Летишь над страной, бурелома, всякой гадости в лесу – страшно смотреть. Думаю, ну а почему это все не переработать и не получить от этого эффект? Построили заводы, которые все это превращают в щепу или во что-то там еще, добавляется кое-что, и мы получаем отличный топливный ресурс. Мы можем производить, послушайте только, миллион тонн пеллет, миллион тонн в год. Немало инвестиций вложили. Как государственные, так и частные. Но сегодня, в силу известных внешних обстоятельств, пеллетное производство работает ни шатко, ни валко. Растут запасы низкосортной древесины, деловой древесины. Это значит, в лесу гниет ресурс. При этом принимаемые правительством меры, откровенно говоря, результата не дали. Обращаю ваше внимание, раз производства созданы, они должны работать. И, само собой, не в убыток, а возникающие проблемы нужно решать комплексно и последовательно.