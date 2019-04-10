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А вы знали, у какого насекомого хороший слух? Информация, которая вас удивит

10 апреля 2019 09:24
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Новости Беларуси. Разработчик мобильного приложения для скрининга слуха в программе «Утро. Студия хорошего настроения» рассказал о том, почему разработка носит такое название.   

Мобильное приложение «Сверчок» для проверки слуха у школьников. Разработчик рассказывает об инновациях

А вы знали, у какого насекомого хороший слух? Информация, которая вас удивит -1


Максим Вашкевич, разработчик мобильного приложения для скрининга слуха, кандидат технических наук, доцент кафедры электронных и вычислительных средств БГУИР: 
Приложение мы позиционируем под названием «Сверчок». Это, как известно, насекомое, которое издает звуки. Наше приложение генерирует определенные звуки. Помимо того, оно еще обладает хорошим слухом, чтобы распознавать те звуки, которые они издают. У сверчка очень хороший слух! Он слышит своими лапками, это действительно проверялось. Поэтому мы выбрали этот символ.    

# Насекомые # общество # Максим Вашкевич

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