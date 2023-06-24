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«Множество видов пособий». На какую поддержку могут рассчитывать семьи с детьми в Беларуси?

24 июня 2023 12:08
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Большинство из нас убеждены, что дети – это счастье. Однако есть те, кто считает, что родительство – это личный выбор каждого. Аргументируя это тем, что мы слишком молоды и нужно пожить для себя. О том, почему современная молодежь не спешит за детьми и может ли ребенок стать помехой для самореализации, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Какие бонусы сейчас для матерей предлагает государство?

«Множество видов пособий». На какую поддержку могут рассчитывать семьи с детьми в Беларуси?-1

Юлия Артюх, многодетная мама, телеведущая:
Финансовая поддержка. У нас социальная политика, социально ориентированное государство. В целом мы можем говорить о финансовой хорошей материальной поддержке – это множество видов пособий. Причем там от категории – рождаются у тебя близнецы, предоставляется няня. Тем не менее за деньги по государственным расценкам – это копейки. Ты можешь организовать себе няню с территориального социального центра, пожалуйста, на несколько часов или как договоритесь. Выделяется питание семьям. То есть тут по категориям надо смотреть – один ребенок, два, три. У нас действительно очень много делается в социальной сфере для того, чтобы семьи создавались, укреплялись и в этих семьях рождалось более одного ребенка. Но тем не менее у нас существует поддержка семей с одним ребенком, с двумя и тремя. В Брестской области, по-моему, есть семья, где имеется 14 детей.

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# Дети # общество # Михаил Свито # Юлия Артюх # Фотофакт

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