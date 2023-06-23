Теперь это является нормой. В каком возрасте современная женщина впервые становится матерью?

Большинство из нас убеждены, что дети – это счастье. Однако есть те, кто считает, что родительство – это личный выбор каждого. Аргументируя это тем, что мы слишком молоды и нужно пожить для себя. О том, почему современная молодежь не спешит за детьми и может ли ребенок стать помехой для самореализации, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как изменилась демографическая ситуация в Беларуси за последние годы?

Марина Шкроб, политик, депутат Палаты представителей Национального собрания VII созыва, член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, врач акушер-гинеколог:

Да, ситуация изменилась. Когда я начинала работать врачом акушером-гинекологом, роды первые проходили в возрасте 20-22 лет. Даже тогда было такое понятие, которое для нас теперь кажется даже смешным: возрастная первородящая – это было 25 лет. Сейчас мы знаем, что наши женщины первого ребенка рожают в 28-30 лет. Для нас это теперь является как бы нормой. Мы понимаем, что, конечно, медицина изменилась, жизнь изменилась. Конечно, женщина успеет родить. Для здоровья все-таки те 20-22 были гораздо более приемлемы.