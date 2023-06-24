Многие женщины сохраняют беременность. Что может остановить женщину сделать аборт?

Большинство из нас убеждены, что дети – это счастье. Однако есть те, кто считает, что родительство – это личный выбор каждого. Аргументируя это тем, что мы слишком молоды и нужно пожить для себя. О том, почему современная молодежь не спешит за детьми и может ли ребенок стать помехой для самореализации, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Что, если многие не хотят заводить детей, потому что у них какой-то внутренний страх, что они не справятся? Не справятся сами: не с кем оставить ребенка, у кого-то, может, бабушек, дедушек нет или они не могут.

Анжелика Сафонова, психолог:

Мы плавно подходим к очень серьезному вопросу абортов. Потому что многие женщины, которые стоят в этом репродуктивном выборе, не получают поддержки от своей семьи, мужа, мамы, папы. Получается, что не с каждой женщиной, которая стоит на таком распутье, будет работать психолог. Потому что просто не обращаются, к сожалению, женщины. Они действительно неуверены.

Татьяна Денисевич, заведующая отделением планирования семьи ГУ РНПЦ «Мать и дитя»:

Они скорее сделают аборт, а потом обратятся к психологу, чем они его не сделают, так сказать, рискнут. Анжелика Сафонова:

Да, потом.