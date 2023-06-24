Многие женщины сохраняют беременность. Что может остановить женщину сделать аборт?
Большинство из нас убеждены, что дети – это счастье. Однако есть те, кто считает, что родительство – это личный выбор каждого. Аргументируя это тем, что мы слишком молоды и нужно пожить для себя. О том, почему современная молодежь не спешит за детьми и может ли ребенок стать помехой для самореализации, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Что, если многие не хотят заводить детей, потому что у них какой-то внутренний страх, что они не справятся? Не справятся сами: не с кем оставить ребенка, у кого-то, может, бабушек, дедушек нет или они не могут.
Анжелика Сафонова, психолог:
Мы плавно подходим к очень серьезному вопросу абортов. Потому что многие женщины, которые стоят в этом репродуктивном выборе, не получают поддержки от своей семьи, мужа, мамы, папы. Получается, что не с каждой женщиной, которая стоит на таком распутье, будет работать психолог. Потому что просто не обращаются, к сожалению, женщины. Они действительно неуверены.
Татьяна Денисевич, заведующая отделением планирования семьи ГУ РНПЦ «Мать и дитя»:
Они скорее сделают аборт, а потом обратятся к психологу, чем они его не сделают, так сказать, рискнут.
Анжелика Сафонова:
Да, потом.
Марина Шкроб, политик, депутат Палаты представителей Национального собрания VII созыва, член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, врач акушер-гинеколог:
Тем не менее для того, чтобы официально обратиться за направлением на аборт, обязательно пройти психологическое консультирование.
Татьяна Денисевич:
Сейчас официально в нашей стране невозможно сделать аборт, пока женщина не пройдет предабортное консультирование.
Марина Шкроб:
Поэтому к психологу обращаются как раз все женщины, которые идут на аборт.
Татьяна Денисевич:
Сохранит она эту беременность?
Марина Шкроб:
Да или нет. Могу вам сказать, что выход очень неплохой. То есть очень многие женщины, поговорив с психологом, еще раз поразмыслив, сохраняют беременность.
Теперь это является нормой. В каком возрасте современная женщина впервые становится матерью – подробнее здесь.