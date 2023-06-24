Какая она, молодёжь Беларуси, и что делает для своего будущего? Анонс «Большого города»

25 июня свой праздник отметят самые активные люди из возрастной категории 14+. Вся эта неделя прошла под знаком студенчества и молодежи. В нашей стране достаточно возможностей, чтобы с ранних лет развивать себя абсолютно по всем направлениям: наука, образование, проектная деятельность, творчество, путь будущего управленца. Как проявить способности и найти свое призвание, обсудили на площадке ток-шоу «Большой город».

Праздник каждый день или активная деятельность, которая обязательно приведет к успеху?

Сложно назвать тот день, когда молодежь что-то не организовала.

Это 24/7 проведение ярких, запоминающихся мероприятий.

Ты получишь определенные эмоции и потом, в старости лет, будешь сидеть и думать: боже, какая у меня была насыщенная молодость!

Кто такая золотая молодежь и почему она не боится тяжелой работы?

Студенческие отряды, как только мы начинаем их запускать, это просто ажиотаж, это аншлаг!

Студенческие отряды: что можно получить, объединяясь в трудовые коллективы вместо летнего отдыха?

Сегодня уже свыше 12 тысяч человек запланировали работу в летний период.

И какая она, современная молодежь? К чему стремится, о чем мечтает и что делает для своей страны и своего будущего?

Сохранение этой памяти как раз создает ту платформу, на которой мы сможем созидать и выстраивать свое независимое будущее.