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Какая она, молодёжь Беларуси, и что делает для своего будущего? Анонс «Большого города»

24 июня 2023 12:07
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25 июня свой праздник отметят самые активные люди из возрастной категории 14+. Вся эта неделя прошла под знаком студенчества и молодежи. В нашей стране достаточно возможностей, чтобы с ранних лет развивать себя абсолютно по всем направлениям: наука, образование, проектная деятельность, творчество, путь будущего управленца.

Как проявить способности и найти свое призвание, обсудили на площадке ток-шоу «Большой город».

Какая она, молодёжь Беларуси, и что делает для своего будущего? Анонс «Большого города»-1

Праздник каждый день или активная деятельность, которая обязательно приведет к успеху?

Какая она, молодёжь Беларуси, и что делает для своего будущего? Анонс «Большого города»-4

Сложно назвать тот день, когда молодежь что-то не организовала.

Какая она, молодёжь Беларуси, и что делает для своего будущего? Анонс «Большого города»-7

Это 24/7 проведение ярких, запоминающихся мероприятий.

Какая она, молодёжь Беларуси, и что делает для своего будущего? Анонс «Большого города»-10

Ты получишь определенные эмоции и потом, в старости лет, будешь сидеть и думать: боже, какая у меня была насыщенная молодость!

Какая она, молодёжь Беларуси, и что делает для своего будущего? Анонс «Большого города»-13

Кто такая золотая молодежь и почему она не боится тяжелой работы?

Какая она, молодёжь Беларуси, и что делает для своего будущего? Анонс «Большого города»-16

Студенческие отряды, как только мы начинаем их запускать, это просто ажиотаж, это аншлаг!

Какая она, молодёжь Беларуси, и что делает для своего будущего? Анонс «Большого города»-19

Студенческие отряды: что можно получить, объединяясь в трудовые коллективы вместо летнего отдыха?

Какая она, молодёжь Беларуси, и что делает для своего будущего? Анонс «Большого города»-22

Сегодня уже свыше 12 тысяч человек запланировали работу в летний период.

Какая она, молодёжь Беларуси, и что делает для своего будущего? Анонс «Большого города»-25

И какая она, современная молодежь? К чему стремится, о чем мечтает и что делает для своей страны и своего будущего?

Какая она, молодёжь Беларуси, и что делает для своего будущего? Анонс «Большого города»-28

Сохранение этой памяти как раз создает ту платформу, на которой мы сможем созидать и выстраивать свое независимое будущее.

Какая она, молодёжь Беларуси, и что делает для своего будущего? Анонс «Большого города»-31

Молодежь постоянно чем-то занимается. Это творческие люди, инициативные, смелые, открытые.

День молодежи в студии «Большого города»! Смотрите завтра, 25 июня, в 10:00.

# Молодежь Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Владимир Кухарев # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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