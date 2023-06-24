Страны, в которых искали спасение, такого не предлагают. Почему беженцы хотят жить в Беларуси?

Большинство из нас убеждены, что дети – это счастье. Однако есть те, кто считает, что родительство – это личный выбор каждого. Аргументируя это тем, что мы слишком молоды и нужно пожить для себя. О том, почему современная молодежь не спешит за детьми и может ли ребенок стать помехой для самореализации, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Юлия Артюх, многодетная мама, телеведущая:

Мы всегда говорим о семье в позитивном ключе – это здорово, прекрасно. Беларусь ассоциируется на международном пространстве как такая положительная страна для жизни, создания семей. Ведь вы даже посмотрите, если мы уже будем говорить о глобальных процессах, геополитических, о том, что вокруг нас происходит. Это история про беженцев, когда они сюда приезжают, здесь ассимилируются. Остаются здесь не только жить, создают семьи либо рожают второго, третьего или первого ребенка. Интегрируются полностью в наше общество и очень комфортно себя чувствуют. При этом говорят о том, что те страны, в которых они искали спасение, такого позитивного расклада не предлагают.

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