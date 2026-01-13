Многодетность – это тренд! В Беларуси установили размер семейного капитала на 2026 год

Конечно, для современной белорусской женщины карьера или материнство – чаще всего не дилемма. Миллионы соотечественниц успешно это совмещают, причем все чаще становясь счастливыми мамами нескольких малышей. Вне всяких сомнений, в последние годы наметился тренд на многодетность. Белорусских семей, где счастье помножено как минимум на три, становится все больше. И немаловажную роль здесь, безусловно, играют механизмы государственной поддержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из них – программа «Семейный капитал». И вот новость для тех, кто планирует к ней присоединится. Так, с 1 января 2026 года размер семейного капитала превысил 35 тысяч рублей. В сравнении с 2025-м сумма увеличилась более чем на 6,5%. Уникальная система государственной поддержки предусмотрена для семей при рождении или усыновлении третьего и последующих детей.

При этом система весьма популярна. По состоянию на 1 января открыто более 150 тыс. депозитных счетов. Общие суммы впечатляют: 826 млн долларов и более 1 млрд 800 тысяч рублей. Напомним, в первые 5 лет действия программы семейный капитал начислялся в иностранной валюте и был равен 10 тысячам долларов. Сейчас сумма начисляется в белорусских рублях и постоянно индексируется. Программа стартовала в 2015 году и с тех пор постоянно продлевается. Нынешний ее срок рассчитан по 2029 год. Согласно документу, который принял глава государства в прошлом году, список возможностей для использования семейного капитала стал шире. В каких случаях белорусы чаще всего используют деньги досрочно?