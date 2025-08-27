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В Румынии цены на электроэнергию увеличились более чем в два раза

27 августа 2025 05:58
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Румыния столкнулась с резким скачком цен на электроэнергию, которые в июле увеличились более чем в два раза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Румынии цены на электроэнергию увеличились более чем в два раза-2

Причиной стало повышение налога на добавленную стоимость и отмена субсидий на энергоресурсы. Эксперты считают, что это также может повлечь рост цен на продукты питания уже в сентябре. Кризис спровоцирован бюджетным дефицитом, который в первом квартале достиг недопустимой для еврозоны отметки в 7,5 % от ВВП. Чтобы не допустить усугубления ситуации власти вынуждены провести реформу местной администрации и государственных компаний, а также системы здравоохранения.

# Европейский союз

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