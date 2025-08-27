В Румынии цены на электроэнергию увеличились более чем в два раза

Румыния столкнулась с резким скачком цен на электроэнергию, которые в июле увеличились более чем в два раза, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стало повышение налога на добавленную стоимость и отмена субсидий на энергоресурсы. Эксперты считают, что это также может повлечь рост цен на продукты питания уже в сентябре. Кризис спровоцирован бюджетным дефицитом, который в первом квартале достиг недопустимой для еврозоны отметки в 7,5 % от ВВП. Чтобы не допустить усугубления ситуации власти вынуждены провести реформу местной администрации и государственных компаний, а также системы здравоохранения.