В Полоцке обсудили подготовку объектов к ХI Форуму регионов Беларуси и России

Углубление союзной интеграции! Беларусь и Россия продолжают курс на укрепление межрегионального сотрудничества. Через несколько месяцев сразу в трех городах Витебской области пройдет Форум регионов, уже 11-й по счету. Подготовку объектов к масштабному мероприятию 11 марта обсудили в Полоцке на рабочем совещании под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебск, Полоцк и Новополоцк определены площадками для проведения форума. Здесь будут организованы различные секции по сотрудничеству в сфере промышленности, нефтехимии, инновационной деятельности и туризма. Наталья Кочанова подчеркнула, что ход работ на объектах, задействованных в мероприятии, будут контролировать работники секретариата Совета Республики. Также спикер обратила внимание на необходимость ремонта дорожного полотна в Полоцке, обновления фасадов жилых домов, доработки вопросов по объектам общепита.

Вячеслав Дурнов, заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета:

Сегодня приехала делегация секретариата Совета Республики, чтобы уже непосредственно с исполнителями на местах наладить полный контакт и практически отрабатывать уже непосредственно нюансы самой работы форума. Объекты, которые необходимо подготовить, – это, конечно же, задача наша, нашей области, плюс город Полоцк, город Новополоцк, все идут в графике, погода позволяет, это тоже немаловажно. Работники секретариата Совета Республики осмотрели объекты в Полоцке и Новополоцке. Среди знаковых туристических площадок – Музей белорусского книгопечатания, здание бывшего Дома офицеров и старинного корпуса Полоцкого госуниверситета. Каждый объект дышит историей. Поэтому все должно быть приведено в идеальное состояние. Следует и позаботиться о разнообразии сувенирной продукции, чтобы каждый мог увезти с собой память о белорусском гостеприимстве.