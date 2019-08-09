«Много кружева, блеска, на острие 70-ые годы»: что модно носить этой осенью

Лето в разгаре, но осень уже уверенно наступает на пятки теплому сезону. Пора бы задуматься: на что сменить легкие футболки и кружевные платья? Какие тренды этой осени? Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – дизайнер – Ольга Денисова. Что модно носить этой осенью? Ольга Денисова, дизайнер:

Каждый год происходит то, что можно использовать ряд летних платьев в осеннем гардеробе. Достаточно легкое платье, которое мы можем скомбинировать с косухой либо с другим вариантом верхней одежды, добавив грубые ботинки, и это сделает образ интереснее и острее.

Делать микс, как я сегодня, платье и пиджак, просто одежда наверх может быть теплее. Это может быть теплый вязаный свитер, это может быть косуха или тренч, что сейчас очень модно. В одном из трендов – это постоянное использование тренчей. Сейчас мы имеем такой переходный сезон, когда мы можем позволить себе носить тренчи в Беларуси.

Самой трендовой вещью этого сезона, этой осени – это будет кейп. Это такое пальто, в котором нет рукавов, мы туда «ныряем», ручки достаем и вот вроде бы как верхняя одежда, но в то же время это не пальто. Оно всегда смотрится со словом люкс. Оно всегда смотрится очень роскошно. Прослеживается эта модель через все коллекции у многих дизайнеров.

Также в тренде total look в коже. Это когда вся одежда кожаная. Но так как одна из тенденций – это экокожа, то большинство дизайнеров используют и экокожу. Какие цвета будут в моде? Ольга Денисова:

Дизайнеры всегда любят экспериментировать с циклами, мы знаем, что мода циклична. Сейчас как раз на острие 70-ые годы. Дизайнеры немного устали от хулиганских 80-ых и всем хочется богемности, расслабленности, буржуазного Парижа или танцевальной студии 51 эпохи Нью-Йорка. Это много кружева, блеска.

Это изумрудный, это синий с различными оттенками, красный в том числе. Очень активно возвращается черный, total black, немножко хулиганский, стиль гранж . Какая обувь будет в тренде? Ольга Денисова:

Уже не первый сезон мы видим, что не уступает первых позиций – это казаки – такая интересная обувь, которая всегда сделает любой образ более трендовым, более модным и интересным.

Также в тренде высокие сапоги и в том же моноцвете, как и одежда. Причем производители обуви стараются искать новые варианты: это прорезиненная кожа различных оттенков, это кожа, которая меняет цвет внутри помещения и снаружи. Основная тенденция – это, конечно, возможность разнообразить ваш гардероб.