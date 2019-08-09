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«Много кружева, блеска, на острие 70-ые годы»: что модно носить этой осенью

09 августа 2019 09:48
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Лето в разгаре, но осень уже уверенно наступает на пятки теплому сезону. Пора бы задуматься: на что сменить легкие футболки и кружевные платья? Какие тренды этой осени?

Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – дизайнер – Ольга Денисова.

Что модно носить этой осенью?

Ольга Денисова, дизайнер:
Каждый год происходит то, что можно использовать ряд летних платьев в осеннем гардеробе. Достаточно легкое платье, которое мы можем скомбинировать с косухой либо с другим вариантом верхней одежды, добавив грубые ботинки, и это сделает образ интереснее и острее.

«Много кружева, блеска, на острие 70-ые годы»: что модно носить этой осенью -1

Делать микс, как я сегодня, платье и пиджак, просто одежда наверх может быть теплее. Это может быть теплый вязаный свитер, это может быть косуха или тренч, что сейчас очень модно. В одном из трендов – это постоянное использование тренчей. Сейчас мы имеем такой переходный сезон, когда мы можем позволить себе носить тренчи в Беларуси.

«Много кружева, блеска, на острие 70-ые годы»: что модно носить этой осенью -4

Самой трендовой вещью этого сезона, этой осени – это будет кейп. Это такое пальто, в котором нет рукавов, мы туда «ныряем», ручки достаем и вот вроде бы как верхняя одежда, но в то же время это не пальто. Оно всегда смотрится со словом люкс. Оно всегда смотрится очень роскошно. Прослеживается эта модель через все коллекции у многих дизайнеров.

«Много кружева, блеска, на острие 70-ые годы»: что модно носить этой осенью -7

Также в тренде total look в коже. Это когда вся одежда кожаная. Но так как одна из тенденций – это экокожа, то большинство дизайнеров используют и экокожу.

Какие цвета будут в моде?

Ольга Денисова:
Дизайнеры всегда любят экспериментировать с циклами, мы знаем, что мода циклична. Сейчас как раз на острие 70-ые годы. Дизайнеры немного устали от хулиганских 80-ых и всем хочется богемности, расслабленности, буржуазного Парижа или танцевальной студии 51 эпохи Нью-Йорка. Это много кружева, блеска.

«Много кружева, блеска, на острие 70-ые годы»: что модно носить этой осенью -10

Это изумрудный, это синий с различными оттенками, красный в том числе. Очень активно возвращается черный, total black, немножко хулиганский, стиль гранж .

Какая обувь будет в тренде?

Ольга Денисова:
Уже не первый сезон мы видим, что не уступает первых позиций – это казаки – такая интересная обувь, которая всегда сделает любой образ более трендовым, более модным и интересным.

«Много кружева, блеска, на острие 70-ые годы»: что модно носить этой осенью -13

Также в тренде высокие сапоги и в том же моноцвете, как и одежда. Причем производители обуви стараются искать новые варианты: это прорезиненная кожа различных оттенков, это кожа, которая меняет цвет внутри помещения и снаружи. Основная тенденция – это, конечно, возможность разнообразить ваш гардероб.

«Много кружева, блеска, на острие 70-ые годы»: что модно носить этой осенью -16

Остаются ли в тренде белые кроссовки?

Ольга Денисова:
Вы знаете, что да. Нет такой четкой динамики этой осенью, что белые кроссовки в тренде, даже скорее всего, может быть, и нет этого тренда. Но белая обувь всегда выглядит нарядно. Я, в принципе, люблю белый цвет, у меня много его в гардеробе. Это всегда нарядно и свежо. Это всегда привлекает внимание, это благородный и чистый образ. В нашей культуре белый это хорошо, это эстетично.

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Какие в тренде аксессуары?

Ольга Денисова:
В тренде крупные и объемные аксессуары: это цепи, это крупные серьги, это асимметричные серьги, крупные серьги на одно ухо, это ободки либо любые украшения на голове, как у меня, обручи, это очки на цепочке.

«Много кружева, блеска, на острие 70-ые годы»: что модно носить этой осенью -19

«Много кружева, блеска, на острие 70-ые годы»: что модно носить этой осенью -21

# Мода # общество # Ольга Денисова # Фотофакт

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