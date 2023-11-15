«Губернатор дал положительный ответ – дороги будут сделаны». Александр Турчин провёл выездной приём граждан

Новости Беларуси. Дороги, водоснабжение и жилищные вопросы. Эти и другие темы звучали в Березино. Выездной прием граждан здесь провел председатель Миноблисполкома Александр Турчин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одна из проблемных ситуаций, о которой рассказали на встрече – затопление нового микрорайона индивидуальной застройки. Под водой оказались свежие фундаменты домов. А некоторые владельцы участков даже не смогли приступить к работам. Нужно снижать уровень грунтовых и поверхностных вод. Определиться с тем, как эффективно это сделать поручено до 1 марта. После этого можно приступить к работам. Сельские жители озвучили также проблему качества дорог. Например, в агрогородке Поплавы весной или осенью без сапог на улицу Молодежную не выйти. Закрыть вопрос должны в первой половине 2024 года. Не обошлось и без жалоб на работу ЖКХ. Звучали также вопросы трудоустройства, транспортного сообщения и другие.

Нина Лобач, жительница деревни Прибрежное: Мы обратились с вопросом по ремонту дорог. Губернатор дал положительный ответ – дороги будут сделаны. Мы к местным обращались, но как-то все оставалось на месте и ничего такого не решалось.Сейчас же, я думаю, все решится положительно.

Татьяна Гоман, жительница агрогородка Поплавы:

Такие визиты нужны. Я думаю, что они как-то стимулируют местные власти. Были еще два вопроса. И ответы на них были положительными. Сказали, что решат эти вопросы, касающиеся дороги Березино-Жуковец. И 20 числа откроют остановочный пункт. Я довольна. Хорошо, что была запись. О ней я узнала в интернете. Спасибо губернатору. Огромная благодарность от наших жильцов. Особенно по вопросу асфальтирования дороги.

Приходили не только с проблемами, но и с идеями. Среди прозвучавших инициатив – создать новые производства и места для отдыха горожан. К губернатору обратились не только жители Березино, но и других районов. В том числе Минского, Молодечненского и Борисовского. Некоторые приехали из столицы. Всего на прием записались более 20 человек. Каждое обращение рассмотрели детально. Проблемные ситуации поручено решить. Кроме того, вскоре работу местных властей тщательно проанализируют.