Как видеоигры пропагандируют западные ценности? Рассказал член Молодёжного парламента

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Алексей Товстыка, заместитель председателя Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Наши дети играют в видеоигры разных жанров. Играют много. Есть игры разного контекста, в том числе и исторические. И в этих играх происходит искажение исторических фактов, характеров исторических личностей. Более того, именно через видеоигры проходит колоссальная пропаганда нетрадиционных западных семейных ценностей. Я веду к тому, что видеоигры являются одним из самых мощнейших каналов для пропаганды ценностей.

Просто пример. Мальчик 13 лет играет в какую-то войнушку. За кого он играет? Он играет 5, 6 часов в день за американского бравого солдата, который мочит граждан Советского Союза, представителей КНР и так далее. А ведь это очень серьезно формирует мышление ребенка, впитывает его. Поэтому мне кажется, что государство должно обратить внимание на эту нишу.

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