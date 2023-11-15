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Более 130 объектов благоустроили в Октябрьском накануне областных «Дожинок»

15 ноября 2023 13:50
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Более 130 объектов благоустроили в городском поселке Октябрьский накануне областных «Дожинок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 130 объектов благоустроили в Октябрьском накануне областных «Дожинок»-1

Радуют глаз отремонтированные жилые дома и дороги, бассейн детско-юношеской спортивной школы и первый этаж поликлиники. Самые масштабные работы провели в центре поселка – реконструировали главную площадь и парк. Теперь в нем есть не только зона отдыха, но и аллея Героев, которую торжественно откроют уже 18 ноября. Появится и первый в районе многофункциональный спортивно-игровой комплекс.

Более 130 объектов благоустроили в Октябрьском накануне областных «Дожинок»-4

Ирина Намоченко, председатель Октябрьского райисполкома:
Очень серьезно преобразились объекты здравоохранения, образования, спорта, включая строительство новых. Это и многофункциональная спортивно-развлекательная площадка, стадион. Хочу отметить, что октябричане многое сделали сами. Проявили инициативу по ежемесячному проведению районных субботников и санитарных дней.

Более 130 объектов благоустроили в Октябрьском накануне областных «Дожинок»-7

На этом благоустройство не заканчивается: в конце месяца планируют сдать в эксплуатацию новую пятиэтажку на 38 квартир. Фасад дома украсили муралом герою Советского Союза, первому из партизан – Федору Илларионовичу Павловскому. Также продолжится масштабная реконструкция городского стадиона, которую закончат в 2024-м.

Более 130 объектов благоустроили в Октябрьском накануне областных «Дожинок»-10

Это такое значимое событие для наших жителей и гостей района. Конечно, рады! И все пойдем на праздник! С удовольствием принимали участие в подготовке к «Дожинкам». Очень гордимся своей маленькой родиной!

В 2024 году новая инфраструктура также порадует гостей республиканского фестиваля фольклорного искусства «Берегиня».

# Дожинки # общество # Ирина Намоченко # Фотофакт

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