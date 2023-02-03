Грозят ли Беларуси пустые полки с молочкой? Узнали секреты изготовления отечественных биозаквасок

Новости Беларуси. Депутаты Европарламента активно обсуждают десятый пакет санкций против России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И хоть центральной темой стало полное эмбарго на импорт ископаемого топлива, а также прием газа, тревогу забили российские производители сметаны. Они оказались в тотальной зависимости от импорта: если Европа ограничит поставки иностранных биозаквасок, соседняя страна останется без молочной продукции, с прилавков исчезнет даже сыр. Грозят ли Беларуси пустые полки? Чтобы узнать ответ, мы отправились в сердце мясо-молочной промышленности. В какой момент микробактерии для закваски стали стратегически важным сырьем или так было всегда? Разбиралась наш корреспондент Полина Королева.

В Беларуси будущим молочной промышленности озаботились еще в 2014 году. Тогда же на базе института при Академии наук организовали производство заквасочных культур. И хоть в настоящее время молочная отрасль использует в том числе иностранные ферменты, доля отечественных преобладает. В условиях, продиктованных политикой Запада, полная независимость остается в приоритете. Только так можно избежать дефицита, в том числе сметаны на полках.

Юлия Гузкова, заместитель начальника управления мясной и молочной промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Главной составляющей при производстве сметаны является использование заквасочных культур, которые состоят из двух групп микроорганизмов, которые в свою очередь отвечают за консистенцию готового продукта, а также за вкус и аромат, характерный для сметаны. В ближайшем будущем у нас есть возможность обеспечить молокоперерабатывающие организации республики отечественной закваской для производства сметаны.

Основа закваски – микробактерии. Их, по сути, производит природа: пчелы, листья, другие объекты окружающей среды. Но если все, как говорится, под рукой, почему российские производители сами не сделают необходимые биомассы? Загвоздка в сложном процессе. Процент выживаемости полезных микобактерий во время добычи крайне низок, не каждая обладает необходимым для промышленности свойствами. Да и для разных молочных продуктов нужна не одна определенная бактерия, а целая композиция из микроорганизмов: от двух до восьми.

Наталья Фурик, заместитель директора по научной работе Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:

Их нужно скомбинировать, получить комбинации микроорганизмов, потом их вырастить. И необходимо, чтобы закваски обладали свойствами, позволяющими получить качественный молочный продукт. Изначально молочно-кислых бактерий у нас было не очень много, было наследство от Советского Союза – около 100-150 культур, максимум 7-8 видов. Коллекция в 2016-м была сформирована и сегодня уже достигла границы около 2 500 штаммов 38 видов.

Коллекция штаммов признана национальным достоянием Беларуси и ежегодно увеличивается. Нашим специалистам если и приходится говорить про дефицит молочки, то с точки зрения теории – для создания будущих стратегических документов. Как военные, к любой, даже внештатной ситуации, они должны быть готовы. Тем не менее, несмотря на санкции, масштабы производства растут, увеличиваются показатели экспорта. Важным фактором для развития остаются научно-технические разработки.

Гордей Гусаков, директор Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:

Коллекция постоянно обновляется, ротируется, собираются новые микроорганизмы, оцениваются их характеристики. И мы можем использовать эти микроорганизмы для создания более эффективных заквасок, заменить старую, сделать новую. В Республике Беларусь насчитывается около 380 наименований сыров – это очень масштабные цифры. Мы входим в топ мировых производителей в этом направлении.