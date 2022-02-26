«Это впечатляет». Что в организации референдума поразило наблюдателей от СНГ?
Новости Беларуси. В преддверии основного дня голосования глава Центризбиркома провел встречу с теми, чья миссия – помочь и удостовериться в том, что голосование в стране проходит без нарушений. ЦИК аккредитовала 195 международных наблюдателей для работы на референдуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания наблюдателей в Новополоцке сразу три участка, расположенных в средней школе № 14. На каждом более 2 тысяч голосующих. Соблюдение эпидемиологических рекомендаций, безопасность, организация голосования на дому – основные моменты, на которые обращают внимание инспекторы. Представители наблюдательной миссии отмечают высокую явку. Что говорит о небезразличии белорусов к своему будущему.
Ольга Кремская, наблюдатель от СНГ:
Всем важен итог его. Люди все с интересом, с живым интересом наблюдают за референдумом в Республике Беларусь. Это в самом деле будет важно для всех стран Содружества.
Высокая явка во время досрочного голосования и возможность исполнить свой гражданский долг даже на больничном. Международные наблюдатели, которые работают в Могилевской области, отметили, что в условиях пандемии Беларусь позаботилось и о тех, кто в эти дни из-за болезни находится дома и не может прийти на свой участок.
Елена Шамаль, наблюдатель от СНГ:
В связи с этим государственные власти, участковые комиссии приложили немало усилий, это впечатляет, чтобы дать возможность проголосовать. И сегодня граждане на выбор имеют два варианта: либо проголосовать на дому, либо воспользоваться возможностью и на транспорте государственного учреждения приехать на закрытый участок, где будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические условия, и проголосовать. Поэтому, безусловно, это большая нагрузка, тем не менее белорусская сторона постаралась дать всем гражданам такую возможность.
Игорь Буртов, наблюдатель от СНГ:
Как наблюдатель на данном участке могу констатировать высокий уровень организации комиссией встречи с участниками референдума. Приняты все необходимые меры, чтобы люди (в том числе с ограниченными возможностями) приняли участие в этом голосовании. Профессионально работает коллектив членов участковой комиссии, присутствуют наблюдатели.
Всего в Могилевской области на данный момент 11 международных экспертов, они уже посетили несколько участков в городе, а 27 февраля отправятся в разные точки региона, чтобы убедится в том, что референдум проходит строго в рамках закона. Их главная задача – не вмешиваться в процесс, и быть беспристрастными в своих оценках.
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