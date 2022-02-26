«Это впечатляет». Что в организации референдума поразило наблюдателей от СНГ?

Новости Беларуси. В преддверии основного дня голосования глава Центризбиркома провел встречу с теми, чья миссия – помочь и удостовериться в том, что голосование в стране проходит без нарушений. ЦИК аккредитовала 195 международных наблюдателей для работы на референдуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания наблюдателей в Новополоцке сразу три участка, расположенных в средней школе № 14. На каждом более 2 тысяч голосующих. Соблюдение эпидемиологических рекомендаций, безопасность, организация голосования на дому – основные моменты, на которые обращают внимание инспекторы. Представители наблюдательной миссии отмечают высокую явку. Что говорит о небезразличии белорусов к своему будущему.

Ольга Кремская, наблюдатель от СНГ:

Всем важен итог его. Люди все с интересом, с живым интересом наблюдают за референдумом в Республике Беларусь. Это в самом деле будет важно для всех стран Содружества.

Высокая явка во время досрочного голосования и возможность исполнить свой гражданский долг даже на больничном. Международные наблюдатели, которые работают в Могилевской области, отметили, что в условиях пандемии Беларусь позаботилось и о тех, кто в эти дни из-за болезни находится дома и не может прийти на свой участок.