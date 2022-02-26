Эта пара пришла на участок для голосования прямо перед росписью в ЗАГСе. Вот что сказал жених

Новости Беларуси. Защита семьи, материнства и отцовства, брак только между мужчиной и женщиной. Это предусматривает 32-я статья обновленного проекта Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Защита семьи, материнства и отцовства, брак только между мужчиной и женщиной. Это предусматривает 32-я статья обновленного проекта Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За традиционные семейные ценности пришла проголосовать 26 февраля молодая семья из Глубокого. Дмитрий и Александра Гуженок пришли на участок для голосования прямо перед росписью в ЗАГСе. Дату свадьбы молодые люди назначили задолго до оглашения референдума. Когда узнали, что в календаре события совпадают, решили ничего не менять. Теперь этот день запомнится им двумя историческими событиями – референдумом и регистрацией брака.
Дмитрий Гуженок, житель Глубокого:
Волнение перед всем этим событием. Так у нас сложилось, что в такое число, как и рассчитывали, что прежде всего нужно было отдать свой голос. Согласны со всем, так как смотрим в дальнейшее наше будущее, что все будет хорошо.
Как отметили в участковой комиссии, принимать на участке для голосования молодоженов им очень приятно. Такое совпадение в общественно-политических кампаниях в Глубокском районе впервые.
Читайте также:
Каким должен быть Президент Беларуси? Вот требования к кандидатам на пост в обновленной Конституции
«Они сегодня во многом и так существуют». Что нового для молодежи в проекте обновленной Конституции?
Сколько нужно времени, чтобы обновленная Конституция начала действовать? Отвечает Вячеслав Данилович