Эта пара пришла на участок для голосования прямо перед росписью в ЗАГСе. Вот что сказал жених

Новости Беларуси. Защита семьи, материнства и отцовства, брак только между мужчиной и женщиной. Это предусматривает 32-я статья обновленного проекта Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За традиционные семейные ценности пришла проголосовать 26 февраля молодая семья из Глубокого. Дмитрий и Александра Гуженок пришли на участок для голосования прямо перед росписью в ЗАГСе. Дату свадьбы молодые люди назначили задолго до оглашения референдума. Когда узнали, что в календаре события совпадают, решили ничего не менять. Теперь этот день запомнится им двумя историческими событиями – референдумом и регистрацией брака.