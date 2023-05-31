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Глава МЧС о СМИ: вы прямая связь белорусских спасателей с нашими гражданами

31 мая 2023 17:53
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Новости Беларуси. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям наградили сотрудников средств массовой информации. В числе лучших и программа «Минщина».

Глава МЧС о СМИ: вы прямая связь белорусских спасателей с нашими гражданами-1

Поздравить наших корреспондентов и других номинантов на торжественную церемонию награждения приехал министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский. Он отметил: творческое, а главное, оперативное изложение информации в СМИ помогает доносить до людей важные правила безопасности, а значит, сокращает количество несчастных случаев.

Глава МЧС о СМИ: вы прямая связь белорусских спасателей с нашими гражданами-4

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Вы прямая связь нас, белорусских спасателей, с нашими гражданами, ради кого спасатели и работают. Потому что предупредить беду всегда намного проще. Нам удается удерживать неплохую динамику сокращения гибели людей на пожарах. Второе направление – это вопросы предупреждения гибели людей на воде. Уже мы начали работать по оповещению населения об опасности нахождения у водоемов, в ближайшее время начнем использовать авиационное патрулирование мест массового отдыха людей. Очень рассчитываем, что и в этом деле наши СМИ активно нам помогут, в решении этой важной государственной задачи.

Глава МЧС о СМИ: вы прямая связь белорусских спасателей с нашими гражданами-7

Всего грамот и благодарностей удостоили свыше десятка журналистов – это представители районных, областных и республиканских средств массовой информации.

# МЧС Беларуси # общество # Вадим Синявский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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